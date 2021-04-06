Cimnastik antrenmanları başladı

Federasyona bağlı kulüpler, 1 Nisan Perşembe gününden itibaren sağlık ve hijyen tedbirleri alınarak antrenmanlarını yapmaya başladılar. Pandemi koşullarına uygun olarak yapılan antrenmanlar için salonlara sadece sporcular ve antrenörler alınırken aileler ise salonlara alınmadı. Antrenmanlar süreç içerisinde de bu şekilde yapılmaya devam edecek.

Uzun süredir antrenman yapmayan sporcuların, antrenmanların başlaması sonrasında ise mutlulukları yüzlerine yansırken, ilk çalışmalar hırslı bir şekilde yapıldı.