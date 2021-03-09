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Cimnastiğe destek verilmemesi bizleri üzmektedir

KKC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, federasyonlara katkı yapılmamasının ve salon kirası ödeyerek faaliyetlerini sürdüren cimnastik kulüplerine salon için yer verilmemesine tepki gösterdi.

09 Mart 2021 Salı 18:45
Cimnastiğe destek verilmemesi bizleri üzmektedir
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KKC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, federasyonlara katkı yapılmamasının ve salon kirası ödeyerek faaliyetlerini sürdüren cimnastik kulüplerine salon için yer verilmemesine tepki gösterdi.

Hasan Sapsızoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Cimnastik Federasyonu olarak amacımız; sağlıklı nesiller yetiştirmek için tüm ada geneline yayılarak özelde cimnastik genelde ülke sporuna başarılı sporcular yetiştirmektir.

Yönetim olarak göreve geldiğimizden itibaren 150 sporcudan 2500 sporcuya, 5 antrenörden 70 antrenöre, kulübü olmayan federasyondan 15 kulübü olan federasyona ulaştık. Ada genelinde 24 noktaya giderek çocuklarımızla buluşmuş durumdayız. Federasyon olarak giderlerimiz devam ederken katkıların belli olmaması ise bizleri çıkmaza sokmaktadır. 2020 yılında 220 bin TL devlet katkısı alırken 420 bin TL giderimiz oluşmuştur. Aradaki farkı yaptığımız çalışmalar ile kapatmaya çalıştık.

Bugün geldiğimiz noktada tüm kulüplerimiz kira bedeli ödeyerek, yokluklar ve büyük zorluklar ile mücadelede ederek ülke sporuna hizmet etmeye çalışıyor. Ancak her köye halı saha veya çim saha tesisi yapmaya yer verilirken veya yer bulunurken, cimnastik kulüplerimize yer verilmemesi bizleri üvey evlat durumuna sokmaktadır. Halı saha ve çim sahaların yapılması büyük maddi külfet içerirken tüm branşların temelini oluşturan ve anahtar vazifesi gören cimnastik sporumuza destek verilmemesi bizleri üzmektedir. Eskiden olsa imkanların kısıtlanmasını anlayabilirdim. Fakat göreve geldiğimiz günden itibaren çok çalışarak güven ortamı yaratığımızı düşünüyoruz.

Tüm kulüplerimizin yanında olmaya çalışarak alt yapı malzemeleri, maddi katkı ve temizlik malzemelerini kulüplerimize verirken, kulüplerimizden yıllık vize parası almadık. Federasyon olarak ücretsiz hakem kursu da düzenleyerek çıtamızı yukarıya taşımaya çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz.”

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