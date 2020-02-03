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Cimnastiğe çağdaş tüzük

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi federasyon tüzüğünü yeniledi.

Cimnastiğe çağdaş tüzük

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi federasyon tüzüğünü yeniledi.

03 Şubat 2020 Pazartesi 20:37
Cimnastiğe çağdaş tüzük

Cimnastiğe çağdaş tüzük

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi federasyon tüzüğünü yeniledi.

Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile dış ilişkiler sorumlusu Osman Erçiner ve diğer yönetim kurulu üyelerinin katkılarıyla kollektif olarak hazırlanan KKTC Cimnastik Federasyonunun yeni tüzüğü geçtiğimiz gün gerçekleştirilen genel kurulda onaylandı.

KKTC Cimnastik Federasyonu salonu, yönetim kurulu odasında gerçekleştirilen ve tek gündem maddesiyle toplanan genel kurulda yeni tüzük oy birliği ile geçti.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, federasyon tüzüğünün yenilenmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, federasyonun artık çağdaş ve günümüz koşullarına uygun bir tüzüğe kavuştuğunu, bunun da federasyonun önünü açacağını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
KKTC Cimnastik FederasyonuFederasyon Tüzüğü
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