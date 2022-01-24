Cimbom'u fırtına vurdu

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında lider Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray, 1-0 öne geçtiği mücadelen 2-1 yenik ayrıldı.

Nef Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısında daha etkili oynayan taraf sarı-kırmızılılar oldu.

Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu ile pozisyonlara giren Galatasaray, golü 31. dakikada Alexandru Cicaldau ile penaltıdan buldu.

Mücadelenin ikinci yarısında pozisyonlara giren taraf konuk takım Trabzonspor oldu.

Bordo-mavili ekip, skora denge getirebilmek için baskı kursa da net pozisyona girmekte zorlandı.

Karadeniz temsilcisi, karşılaşmanın 84. dakikasında Anastasios Bakasetas'ın golüyle 1-1 eşitliği sağladı.

Karşılaşmanın 90. dakikasında Edin Visca ile bir gol daha bulan bordo-mavili takım, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 10. mağlubiyetini yaşadı ve 27 puanda kaldı.

Lider Trabzonspor ise 16. galibiyetini alarak puanını 54'e taşıdı. Karadeniz temsilcisi, bir maçı eksik İttifak Holding Konyaspor ile puan farkını 9'da tuttu.

TRABZONSPOR 2 MAÇ SONRA KAZANDI

Bordo-mavili takım, Süper Lig'deki 2 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı.



Ligde son galibiyetini 20. haftada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mücadelesinde alan Karadeniz temsilcisi, sonrasındaki Demir Grup Sivasspor ve GZT Giresunspor mücadelelerinden beraberlikle ayrıldı.

Geri düştüğü Galatasaray karşılaşmasından 3 puan çıkarmayı başaran Trabzonspor, 2 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.



Ayrıca Trabzonspor'un yenilmezlik serisi ise 7 maça çıktı. Bu sezonki tek yenilgisini 16. haftada Antalyaspor karşısında yaşayan bordo-mavililer, sonrasındaki 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

GALATASARAY 15. SIRAYA GERİLEDİ

Ligde 23. haftaya 13. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, 15. sıraya düştü.



Rakipleri Kasımpaşa ve Göztepe'nin kazandığı haftada Trabzonspor'a mağlup olan "Cimbom" kötü gidişi durduramadı.

Haftaya düşme hattının en üst sırasındaki Fraport TAV Antalyaspor'un 4 puan önünde giren Galatasaray, bu yenilgiyle farkın 3'e düşmesini engelleyemedi.

SON 12 MAÇTA 1 KEZ KAZANABİLDİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 12 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.



Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 11 gol atan "Cimbom", kalesindeki 19 gole engel olamadı.

TORRENT GALİBİYETLE TANIŞAMADI

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı üçüncü maçta da galibiyet elde edemedi.

Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen İspanyol teknik adam yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ilk sınavında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. İkinci maçında sahasında Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Torrent yönetimindeki Galatasaray, son olarak Trabzonspor'a aynı skorla kaybetti.



Domenec Torrent yönetimindeki sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakalarda öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.





"BÜYÜKLER"E KARŞI BU SEZON KAZANAMADI

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de "Dört Büyükler" olarak adlandırılan rakipleriyle yaptığı maçlarda galibiyet alamadı.



Ligin ilk yarısında Trabzonspor ile deplasmanda berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı derbilerde ise mağlup oldu.



Bu sezon Trabzonspor ile ikinci kez karşılaşan Galatasaray, rakibi karşısında üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan yenilgiyle ayrıldı.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMIYOR

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de ilk golü attığı 12 maçın 7'sinde puan kaybetti.



Sarı-kırmızılılar, ilk golü bulduğu, 7 karşılaşmada 2 beraberlik ile 5 yenilgi yaşadı ve toplamda 19 puan yitirdi.