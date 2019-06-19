Cihangir’den babalar günü etkinliği

Cihangir Gençlik ve Spor Kulübü alt yapısı, geçtiğimiz Pazar günü düzenlediği etkinlikle birlikte babalar gününü kutladı.



Yeni bir oluşuma giden ve alt yapı koordinatörü Hüseyin Kızmazoğlu önderliğinde günden güne büyümeye devam eden Cihangir Akademisi, geçtiğimiz gün düzenlemiş olduğu etkinlikle birlikte babalar gününü kutladı. Cihangir Stadı’nda düzenlenen etkinlikte akademide forma giyen yaklaşık 70 oyuncu babalarıyla birlikte maç yaparak babalar gününü kutladı. Etkinlikte çok güzel görüntüler oluştu. Alt yapı koordinatörü Hüseyin Kızmazoğlu, spor servisine yaptığı açıklamada bu tip etkinliklerin devam edeceğini ve Cihangir’in geleceğinin parlak olduğunu söyledi.