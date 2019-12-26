Cihangir ve Coşkuner kayıpsız

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin ilk devresi dün (24 Aralık Salı 2019) oynanan maçlarla tamamlandı.
Toplam 13 takımın yer aldığı ve bu sezon iki grupta oynanan ligin ilk devresini “A” grubunda Cihangir, “B” grubunda Coşkuner yenilgisiz lider bitirdi.
A grubunun ilk devresinin son maçlarında Cihangir, Gazimağusa Darts Birliği ve Göçmenköy, galibiyetle kapattı. “B” grubunda Coşkuner, Diamond Child ve Gönyeli Darts Birliği devreyi galip tamamladı.
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nin ilk devresinin son maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
“A” GRUBU
Mesarya Darts Birliği-Cihangir: 2-14
Değirmenlik-Gazimağusa Darts Birliği: 5-11
Taşkınköy-Göçmenköy: 6-10
Karaoğlanoğlu (Bay)
“B” GRUBU
Coşkuner Spor Derneği- Düzkaya: 12-4
Yenicami-Diamond Child: 6-10
Mağusa Kültür D. -Gönyeli Darts B.: 4-12
EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “A” PUAN DURUMU
1.Cihangir 6 6 0 0 65 31 18 34
2.Gazimağusa Darts Birliği 6 5 0 1 68 28 15 40
3.Göçmenköy İdmanyurdu 6 4 0 2 56 40 12 16
4.Taşkınköy 6 2 1 3 48 48 7 0
5.Karaoğlanoğlu 6 1 2 3 40 56 5 -16
6.Değirmenlik 6 1 1 4 33 63 4 -30
7.Mesarya Darts Birliği 6 0 0 6 26 70 0 -44
EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “B” GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P AV
1.Coşkuner ve Spor Derneği 5 5 0 0 53 27 15 26
2.Gönyeli Darts Birliği 5 4 0 1 51 29 12 22
3.Diamond Child 5 3 0 2 39 41 9 -2
4.Düzkaya 5 2 0 3 39 41 6 -2
5.Yenicami 5 0 1 4 31 49 1 -18
6.Mağusa Kültür Derneği 5 0 1 4 27 53 1 -26