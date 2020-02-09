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Cihangir Kaymaklı’yı devirdi 2-1

Cihangir K.Kaymaklı'yı 2-1 mağlup etti.

Cihangir Kaymaklı’yı devirdi 2-1

Cihangir K.Kaymaklı'yı 2-1 mağlup etti.

09 Şubat 2020 Pazar 20:12
Cihangir Kaymaklı’yı devirdi 2-1

Süper Ligin 18. hafta karşılaşmasında Cihangir evinde K.Kaymaklı takımını 2-1 mağlup etti. Savunma ve kaleci hatalılarının öne çıktığı maçta kazanan ev sahibi oldu. Cihangir yedek kulübesinde kaleci antrenörü Ahmet Çeliker direk kırmızı kart gördü.

İlk devre 0-0 bitti.

Dk 46 Cihangir atağında savunma arkasına gönderilen topta Edafe topu ağlara gönderdi 1-0

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Dk 65 Kaymaklı atağında Taner sol kanattan ayağının dışıyla orta şut karışımı vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

Dk 88 Cihangir atağında savunma arkasına gönderilen topta Edafe vuruşunda kaleci top kaleci Salih’den döndü dönen topu Edafe ağlara gönderdi. 2-1

Karşılaşmada başka gol olmayınca Cihangir maçı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla Cihangir puanını 37’e çıkardı. Kaymaklı 29 puanda kaldı. Maçtan önce oynanan gençler Maçını Kaymaklı gençleri 3-1 kazandı.

Anahtar Kelimeler:
Cihangir Küçük Kaymaklı Maçı
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