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Cihangir bayram sonrasını bekliyor

Süper Lig temsilcisi Cihangir’de yönetimle yapılan görüşme sonrasında çalışma planı belirlendi

28 Nisan 2021 Çarşamba 17:44
Cihangir bayram sonrasını bekliyor
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Beyzade ÜNALMIŞ

Cihangir teknik direktörü Hasan Burgaç, başkan Hüseyin Karavezirler  ile yaptıkları görüşme sonrasında 20 Mayıs tarihinde hazırlık sürecine başlangıç planları olduğunu belirtti.

Cihangir teknik direktörü Hasan Burgaç spor servisimize yaptığı değerlendirmede oyuncu grubunda yaşanan kayıplarının ara verildikten sonra yeniden başlanılan son sekiz haftalık dönemde ortaya çıktığını ifade etti.

Vakaların artması antrenmanları engelliyor

Sürecin zora girmesi yanında, vakaların da artmasının antrenmanları engellediğine dikkat çeken Burgaç, futbola yönelik aşı sürecinin bir yere kadar çözüm olabileceğini vurguladı. Hasan Burgaç, 65 yaş üstü ve risk gruplarının aşılanmamış oluşlarının birçok sıkıntıyı beraberinde getirdiğini belirtirken, sürecin her geçen gün uzamasının ise futbola zarar verdiğini söyledi.

Bayram sonrası başlangıç düşünüyoruz

Cihangir olarak sürece bayram sonrasında başlama düşünceleri olduğunu ifade eden Teknik direktör Hasan Burgaç, tüm planlamalarının hazır olduğunu ifade etti. Başkan Hüseyin Karavezirler ile toplantı yaptıklarını, ve 20 Mayıs tarihinde çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

Test yaparak antrenmana başlayacağız

Tek düşüncesinin her şeyin yolunda gitmesi yönünde olduğunu söyleyen Cihangir teknik direktörü Hasan Burgaç, sürece başlamadan önce ise tüm oyuncu grubunun testten geçerek yola çıkılacağını söyledi. Alınacak olan test sonuçları sonrasında idman içeriğinin hazırlanacağına dikkat çeken Burgaç, Temmuz başına kadar ise sürecin ilk yapılan program içeriğine göre devam edeceğini söyledi.

Hazırlık maçının bol olduğu bir hazırlık dönemi planladık

10 haftalık hazırlık dönemi adına periyodik antrenman programı yaptıklarını ve sürece bu şekilde girmeyi planladıklarını söyleyen Cihangir teknik direktörü Hasan Burgaç, takıma yeni gelen isimlerin olduğunu bu nedenle hazırlık maçının bol olduğu bir dönem planladıklarını aktaran Burgaç, uyum sürecimi de bu şekilde ortadan kaldırmayı düşündüklerini belirtti.

Hedef koymak çok zor

Futbolun başlaması ile ilgili olarak ortada bir tarih olduğunu ifade eden Cihangir teknik direktörü Hasan Burgaç, bu tarihte ligin başlaması durumunda ise hedef koymanın hem sıkıntılı hem de bir o kadar zor olduğunu söyledi. Birçok bilinmezin olduğu bir sezonun herkesi beklediğini söyleyen Hasan Burgaç, uzun süredir futbol oynanmadığını bununda oyuncular üzerinde bıraktığı etkilerin merak konusu olduğun söyledi. Sezonu geçiş sezonu olarak değerlendirip yola çıkmanın doğru tercih olacağını da ifade eden Burgaç, alışık olmadıkları bu süreci herkes gibi kendisinin de merak ettiğini sözlerine ekledi.

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