Cihangir Anı Kupası’nda şampiyon

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken Cihangir rakibi karşısında üç kez direklere takıldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 74.dakikada Eric ile 1-0 öne geçen Cihangit bu vantajı koruyamayınca, 84.dakikada Mustafa kaydettiği golle skoru 1-1’e taşıdı. Bu devrede de Cihangir’in bir topu yine direkten döndü.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 tamamlanınca seri penaltı atışlarına geçildi. Cihangir 4, Baf Ülkü Yurdu ise 2 penaltıyı gole çevirince karşılaşma da 5-3 Cihangir’in üstünlüğünde son buldu.

Karşılaşma sonunda düzenlenen ödül töreninde hakemlere, ve her iki takıma ödüllerini Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, merhumun kardeşi Mustafa Mehter ve Cihangir eski başkanlarından Koray Güvenoğlu takdim ettiler.