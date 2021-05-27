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Cihangir akademi sahaya indi

Cihangir altyapı takımları önceki gün düzenlenen ilk antrenman ile sezonu açmış oldu

27 Mayıs 2021 Perşembe 18:32
Cihangir akademi sahaya indi
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Orta Mesarya’nın köklü camiası Cihangir’de futbol akademisi sahaya indi. Akademi çalıştırıcıları Mehmet Sağıroğlu ve Kemal Mete Özcü nezaretinde çalışmalara başlayan Cihangir futbol akademisinin dünkü ilk çalışmasını kulüp başkanı Hüseyin Karavezirler ve yönetim kurulu da izledi. Futbolla ilgili kişisel gelişimlerin yanında doğru eğitim de vermeyi planlayan Cihangir kulübü İngilizce eğitmeni olarak Emin Aktaş, Diyetisyen olarak da Çetin Keskinel’den akademi olarak destek alacak. Kısa süre içinde kulüp bünyesine Basketbol ve Masatenisi’ni de dahil etmeye hazırlanan Cihangir’de hem alt yapı hem de akademi ile ilgili olarak çalışmalara devam ediyor.

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