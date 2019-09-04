Çifte başarı

Yamaç Paraşütü Milli Takımı, Türkiye Yamaç Paraşüt Hedef Şampiyonasının son ayağında büyük bir başarıya imza attı.

Sporcularımız dört ayaktan oluşan şampiyonanın son ayağını çifte birincilikle tamamladı.

Birinci ayağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan “Türkiye Yamaç Paraşüt Hedef Şampiyonası”nın son ayağı geçtiğimiz hafta sonu Eskişehir İnönü’de gerçekleştirildi.

Milli takım yarışmaya Kıbrıs Alternatif Sporlar Derneği Kulübü sporcuları Cemal Direkci, Umut Akçıl, Murat Mendeli,Serhat Karaduman ve Ebru Çakar’dan oluşan kadrosuyla katıldı.

Yarışmada Cemal Direkci ferdi sıralamada birinci olurken bir diğer sporcumuz Umut Akçıl ise üçüncü olarak kürsüye çıkmayı başardı.

Bu sonuçlarla milli takımımız şampiyonayı takım olarak ikinci sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Cemal Direkci ferdi sıralamada da şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.

Şampiyonaya tamamen kendi imkânları ile hazırlanan sporcular devletten ya da federasyondan hiçbir destek alamadı.

Sporcular, şampiyonanın tüm ayaklarına kendi imkânları ile giderek birincilik kupasını ülkemize getirmeyi başardı.

Bu sonuçlarla Cemal Direkci ve Umut Akçıl Türkiye Milli takımındaki yerlerini de korudu.

Cemal Direkci ve Umut Akçıl Sırbistan’da 06-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Dünya Şampiyonasına Türkiye yamaç paraşütü milli takımı adına katılacak.

Ayrıca, Direkci ve Akçıl geçen ay Çek Cumhuriyetinde gerçekleşen Yamaç Paraşütü Hedef Avrupa Kupasında avrupa 3’üncüsü olmuştu.