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Ciddi çalışma yapılmalıdır

22 Şubat 2021 Pazartesi 19:32
Ciddi çalışma yapılmalıdır
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Y.Dumlupınar teknik direktörü Sedat Devecioğlu, Mehmet Altın dışında takımdaki bir çok isme BAL liginden teklif geldiğini söyledi

Yonpaş Dumlupınar teknik direktörü Sedat Devecioğlu, Mehmet Altun’a gelen teklifi normal karşıladıklarını oyuncunun gitmek için kendilerinden istediği izine olumlu cevap verdiklerini ifade etti. Futbolun başlaması ile ilgili olarak ise açıklama yapan tecrübeli çalıştırıcı en kötü ihtimalin göz önünde bulundurularak futbolun nasıl oynayabileceği yönünde yetkili kesimlerin çalışma yapması gerektiğini ifade etti.

Daha fazla oyuncu gidebilir

Mehmet Altun’ın BAL ligine gidişi ile ilgili sözlerine başlayan Yonpaş Dumlupınar teknik direktörü Sedat Devecioğlu, BAL liginin normal süresinde başlamış olması durumunda daha fazla oyuncunun o ligde mücadele edeceği bir tablonun olabileceğine dikkat çekti.

Birçok oyuncunun gitmesi gündemde

Mehmet Altın gibi Yonpaş Dumlupınar takımında birçok oyuncunun BAL ligine gitmesinin gündemde olduğunu ifade eden Devecioğlu, yabancı oyuncuları Oladele, Osman Şanverdi, Mert Güçlücan ve kaleci Türkkan’a da BAL liginden teklifler geldiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, ve bu oyuncuların da gitmek istemeleri durumunda Mehmet Altın’a verdikleri 3-4 aylık izini bu isimlere de verebileceklerini söyledi.

Türkkan transfere sıcak bakmadı

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Türkkan’ın hem ailesi hem de işi dolayısıyla bu transfere sıcak bakmadığını ifade eden Sedat Devecioğlu, takımın yaş ortalamasının düşük olmasından dolayı gelen tekliflerinde kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

9 haftalık bir çalışma süreci yaşadık

Yonpaş Dumlupınar olarak 9 haftalık bir çalışma sürecini yaptıkları hazırlık maçları da dahil olmakla birlikte yasak çıktığı için durdurmak zorunda kaldıklarını ifade eden Devecioğlu, yasakların kalkması ile birlikte yeniden çalışma sürecine başlayacaklarını söyledi.

Oyuncular iyi durumda

Oyuncu grubunu şu an itibariyle uzaktan takip ettiklerini ve iyi durumda olduklarını ifade eden Yonpaş Dumlupınar teknik direktörü Sedat Devecioğlu, olası yasakların kalkması durumunda 1.5 aylık bir süre daha çalışma planları olduğunu söyledi.

Çalışma yapılması gerekir

Futbolun başlaması yönünde ise açıklama yapan Devecioğlu, en kötü ihtimalin göz önünde bulundurularak Türkiye’de ve dünyada başlayan futbolun bizim ülkede de nasıl başlayabiliriz diye çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.

Gençliği spordan koparmamak gerekir

CONIFA’nın bile gündeme geldiği ülkede aşılamanın başladığı ülkede, turizm vs gibi açılmaların başlayacağı bir ortamda bir politika geliştirip en kötü şartlarda gençliği spordan koparmamak adına çalışmaların yapılması gerektiğini ifade eden Devecioğlu, ekonomik olarak sıkıntılı olan süreci daha fazla sıkıntıya sokmamak gerektiğini sözlerine ekledi.

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