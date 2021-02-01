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Ciddi bütçe ayırdık

01 Şubat 2021 Pazartesi 20:47
Ciddi bütçe ayırdık
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Doğan Türk Birliği kulüp başkanı Bayar Piskobulu tesis konusunda ciddi adımlar attıklarını söyledi

Doğan Türk Birliği kulüp başkanı Bayar Piskobulu iyiki futbolun başlamadığını belirterek kötü bir tablo ile karşı karşıya kalabilecekleri bir sürecin içinde olabilinecek durumun söz konusu olduğunu söyledi. Hem tesis hem de idman sahası adına ciddi yol aldıklarını ifade eden Piskobulu bu süreçte elde edilen gelir adına tüm sponsorlarına ayrı ayrı teşekkür etti.

Paramız hazır

Kulübün bu yıl için planladığı parayı inşaat komitesine aktardıklarını ifade eden Doğan Türk Birliği kulüp başkanı Bayar Piskobulu, işlerin şu an itibariyle pandemi dışında yolunda gittiğini söyledi. Ciddi bir bütçeleri olduğunu ifade eden Bayar Piskobulu, 16 aylık sürede karkası tesis adına tamamlayacaklarını söyledi.

Avcılık kulübü ile sorun kalmadı

İdman sahası konusunda ise Girne Avcılık Atıcılık ile görüştüklerini ve ortada sıkıntı olmadığını iki kurum arasında işin çözüldüğünü söyleyen Piskobulu, saha konusunda ciddi şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Oyuncuları çok özledim

Şubat sonunda Doğan Türk Birliği adına herşeyin çok güzel olacağını belirten Bayar Piskobulu oyuncuları ile telefonda görüşmesine rağmen onları çok özlediğini söyleyerek, herkesin bu zor süreci sağlıklı şekilde geçirmesini diledi.

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