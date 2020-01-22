Christian Bekamenga heyecan uyandırdı

K-PET Süper Ligde ikinci devreye yeni teknik adamı ile Girne’de kampta hazırlanan Gençlik Gücü’nde 3.yabancı oyuncu için dev transfer hamlesi geldi.

Takımın önemli silahı Prince takımda tutan yeşil beyazlı ekip İdan’ı Türk Ocağına verirken Uche ile yolları ayırmıştı. Yenicami’nin denemesinde olan Sterling'i 2.yabancı olarak renklerine bağlayan Gençlik Gücü, eski başkanı menajer Tekin Birinci aracılığı ile Kamerunlu yıldız futbolcu’yı ülkeye getirdi.

3.yabancı olarak dev forveti renklerine bağlamayı planlayan yeşil-beyazlı ekip 1,85 boyundaki pivot santraforun kariyerinde önemli takımlar var.

Fransa'nın ünlü takımları Nantes, Metz, Troyes ve Laval gibi takımlarda forma giyen Türkiye Liginde Elazığspor, Erzurumspor ve Balıkesir forması giymiş olan Christian Bekamenga Yeşil-beyazlı camiada heyecan uyandırdı.