Christian Bekamenga heyecan uyandırdı

K-PET Süper Ligde ikinci devreye yeni teknik adamı ile Girne’de kampta hazırlanan Gençlik Gücü’nde 3.yabancı oyuncu için dev transfer hamlesi geldi.
3.yabancı olarak dev forveti renklerine bağlamayı planlayan yeşil-beyazlı ekip 1,85 boyundaki pivot santraforun kariyerinde önemli takımlar var.
Fransa'nın ünlü takımları Nantes, Metz, Troyes ve Laval gibi takımlarda forma giyen Türkiye Liginde Elazığspor, Erzurumspor ve Balıkesir forması giymiş olan Christian Bekamenga Yeşil-beyazlı camiada heyecan uyandırdı.