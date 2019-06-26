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Çetinkaya’ya transfere hız verdi

Çetinkaya’ya transfere hız verdi

26 Haziran 2019 Çarşamba 08:56
Çetinkaya’ya transfere hız verdi

Başkent ekiplerinden Çetinkaya, Baf Ülkü Yurdu'ndan yetişen ve futbol hayatını son iki yıldır Kahramanmaraşspor'da devam ettiren 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ali Kemal Kaya’yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Süper Ligin güçlü ekiplerinden Çetinkaya, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Derviş Kolcu önderliğindeki sarı kırmızılılar, genç bir ismi kadroya katmaya hazırlanıyor. Baf Ülkü Yurdu alt yapısından yetişen ve son iki sezondur futbol hayatını Türkiye'de sürdüren 2000 doğumlu Ali Kemal Kaya'nın yeni sezonda Çetinkaya formasını giyeceği öğrenildi. Genç oyuncunun Kıbrıs'a dönmeye karar verdiği ve Çetinkaya'ya imza atacağı bilgisi edinildi. Ali Kemal, üç sezon önce Baf Ülkü Yurdu'nun Süper Lige yükselmesine önemli katkı koymuştu. KKTC U15 Milli Takımında da görev yapan genç futbolcu, son iki sezonu Kahramanmaraşspor U19 Takımında geçirdi.

Anahtar Kelimeler:
çetinkaya Spor Kulübü
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