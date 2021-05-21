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Çetinkaya’dan tarihi “Taksim Sahası” adımı

Çetinkaya Türk Spor Kulübü, ara bölgede bulunan tarihi Taksim Sahası’nı yeniden hayata geçirebilme adına ilk adımı Perşembe günü attı

21 Mayıs 2021 Cuma 10:15
Çetinkaya’dan tarihi “Taksim Sahası” adımı
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Geçtiğimiz yıl tarihinde ilk kez küme düşen ve yeni sezonda 1’inci Lig’de mücadele edecek olan başkentin sarı kırmızılı ekibi Çetinkaya, tarihi bir gün yaşadı. Ceran Tunalı başkanlığındaki Çetinkaya, son zamanlarda tarihi Taksim Sahası’nı yeniden kullanabilme adına girişimlerini sürdürüyordu. Son olarak Dışişleri Bakanlığı’ndan özel izin alan Çetinkaya yönetimi, Birleşmiş Milletler askeri ve polisinin kontrolünde Ledra Palace sınır kapısından ara bölgede bulunan Taksim Sahası’na giriş yaparak Perşembe günü keşfe yönelik gözlem gerçekleştirdi.

Keşifte, Dışişleri Bakanlığı’ndan özel izinli olarak Çetinkaya Türk Spor Kulübü Başkanı Ceran Tunalı, Genel Sekreter Özkan Kösezade, Tesis Sorumlusu Tolga Yıldırım ve Çetinkaya’nın haber takibi için talebi üzerine Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği adına görevlendirilen spor yazarı Necmi Usal yer aldı.

Yaklaşık bir saat sahada incelemelerde bulunan Çetinkaya Başkanı Ceran Tunalı ve yöneticiler, sahanın yeniden kullanılabilir hale getirilmesi için ne kadar masrafa ihtiyaç duyulacağını hesapladı.

Tunalı: “Taksim Sahası bizim onurumuzdur”

“Ralli için Taksim Sahamız heba edilmişti” diyerek konu ile ilgili değerlendirme yapan Çetinkaya Türk Spor Kulübü Başkanı Ceran Tunalı, “Biz Çetinkaya olarak Taksim Sahası’nı yeniden kazanabilme adına uzun zamandır uğraşıyoruz. Bunun kavgasını ve mücadelesini veriyoruz. Allah’ın izniyle izinlerimizi de alıp sahaya ilk adımı attık. Keşfi gerçekleştirdik. Hem camiayı toparlamak için hem de tarihi Taksim Sahası’nda inip antrenman ve maç yapabilmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Amacımız en kısa sürede keşif bedellerini çıkarmaktır. İlerleyen zamanlarda gerekirse iki toplumlu organizasyonlar olsun, onlarla ilgili adım atacağız. Taksim Sahası bizim onurumuzdur. Hedefimiz Taksim’i yeniden Çetinkaya’ya kazandırmaktır” ifadelerini kullandı.

“Taksim Sahası’nda maç yapmak istiyoruz”

Uzun zamandır Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nde Mithat Tekçam ile görüşmelerinin olduğunu belirten Çetinkaya Başkanı Ceran Tunalı, “Bu konuda bizlere çok yardımcı oldular. Onların da vasıtası ile inşallah en kısa zamanda işlemlere başlayıp sahayı lige yetiştirmek istiyoruz. Daha önce Taksim’de maç yapılıyordu. Neden yine yapılmasın ki? Devlet yetkililerinin devreye girmesi ile bu sorunun çözüleceğine inancımız tamdır. Sahanın yeniden maç yapılabilecek duruma getirilmesi adına masraflar olacaktır. Bu konu ile ilgili olarak da girişimlerimiz vardır. Gerek TC Elçiliği, gerek Spor Dairesi, gerekse bizim de kaynaklarımızla Taksim Sahası’nı yeniden Çetinkaya’ya ve ülkemize kazandırmak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuşarak sözlerini noktaladı.

Haber ve Fotoğraflar: NECMİ USAL

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