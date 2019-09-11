Çetinkaya’dan Mahmut takviyesi

Ligin başlamasına çok az bir süre kalırken, Çetinkaya transferde atağa geçti. Sarı kırmızılılar, Esin Sonay ile anlaşmaya vardıktan sonra, Mahmut İneci ile de her konuda anlaşma sağladı. Sezon başında Yalova’dan Düzkaya’ya transfer olan ve kırmızı beyazlılarla antrenmanlara katılan Mahmut, yeni sezonda Çetinkaya forması giyecek. Öte yandan Çetinkaya’nın üçüncü yabancı hakkını Samuel’in sakatlık durumunun ciddiyeti, çıkacak olan MIR sonucuna göre değerlendirilip, Allen’den yana kullanma ihtimali de bulunuyor.
11 Eylül 2019 Çarşamba 20:43