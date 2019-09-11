Çetinkaya’dan Mahmut takviyesi

Başkent temsilcisi Çetinkaya, sezon başında Düzkaya ile anlaşan ve kırmızı beyazlılarla antrenmanlara çıkan Mahmut İneci’yi kadrosuna kattı.

Ligin başlamasına çok az bir süre kalırken, Çetinkaya transferde atağa geçti. Sarı kırmızılılar, Esin Sonay ile anlaşmaya vardıktan sonra, Mahmut İneci ile de her konuda anlaşma sağladı. Sezon başında Yalova’dan Düzkaya’ya transfer olan ve kırmızı beyazlılarla antrenmanlara katılan Mahmut, yeni sezonda Çetinkaya forması giyecek. Öte yandan Çetinkaya’nın üçüncü yabancı hakkını Samuel’in sakatlık durumunun ciddiyeti, çıkacak olan MIR sonucuna göre değerlendirilip, Allen’den yana kullanma ihtimali de bulunuyor.