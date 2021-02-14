Çetinkaya’dan 500 aileye destek

Çetinkaya Spor Kulübü ülkenin içinden geçtiği pandemi döneminde ihtiyaçlı ailelere ulaştırılmak üzere gıda yardımında bulundu.

Çetinkaya kulüp başkanı Ceran Tunalı ve beraberindeki heyet dün KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman ile görüştü.

Görüşmede pandemi döneminde bakanlık tarafından tespit edilen ihtiyaçlı ailelere yapılacak olan yardımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Çetinkaya Kulüp Başkanı Ceran Tunalı Çetinkaya Türk Spor Kulübü olarak 500 eve gıda yardımında bulunarak kulüp olarak desteklerini ilettiler.