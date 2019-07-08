Çetinkaya’da başkanlığa gelen Bülent Dizdarlı yönetimini belirledi

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Çetinkaya’da 4 Temmuz’da gerçekleştirilen olağan genel kurul sonrası başkanlığa gelen Bülent Dizdarlı yönetim kurulunu belirledi. Önemli isimlerin yer aldığı yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;
Başkan: Bülent Dizdarlı
Başkan Vekilleri: Sami Efe, Tarık Müftüzade
Genel Sekreter ve Basın Sorumlusu: Ceran Tunalı
Futbol Şubesi: Mehmet Ali Özgürgün, Ahmet Esenyel, Mehmet Tatar, Hüseyin Örs
Alt Yapı: Süleyman Yemen, Erdoğan Macila, Tolga Yıldırım, Remzi Erdağ, Hakan Remzi
Sosyal İşler: Arif Sonuç, Kemal Omağ