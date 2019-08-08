Çetinkaya Urcan Vangöl U8 takımı Şehit Kerim Keçeci anısına düzenlenen turnuvada şampiyon oldu.
Çetinkaya U8 şampiyon
Çetinkaya Urcan Vangöl U8 takımı Şehit Kerim Keçeci anısına düzenlenen turnuvada şampiyon oldu.
08 Ağustos 2019 Perşembe 23:15
Çetinkaya Urcan Vangöl U8 takımı ilk gün maçlarında iki galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan topladı ve grubunu lider tamamlayarak final grubuna yükseldi.. Çaycuma Stadı’nda dün oynanan karşılaşmalar sonunda rakiplerini mağlup eden
Çetinkaya Urcan Vangöl Futbol Akademisi turnuvanın şampiyonu oldu.
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