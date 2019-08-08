banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99208
ALTIN
264.389
DOLAR
5.4574
STERLİN
6.6533
EURO
6.1176
İşçi diye geldi sapık çıktı
İŞÇİ DİYE GELDİ SAPIK ÇIKTI
Lefkoşa’da ev yangını
LEFKOŞA'DA EV YANGINI
Gazimağusa’da kavga!
GAZİMAĞUSA’DA KAVGA
Hastanede hırsızlık!
HASTANEDE HIRSIZLIK!
banner306
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Çetinkaya U8 şampiyon

Çetinkaya Urcan Vangöl U8 takımı Şehit Kerim Keçeci anısına düzenlenen turnuvada şampiyon oldu.

Çetinkaya U8 şampiyon

Çetinkaya Urcan Vangöl U8 takımı Şehit Kerim Keçeci anısına düzenlenen turnuvada şampiyon oldu.

08 Ağustos 2019 Perşembe 23:15
Çetinkaya U8 şampiyon

banner317
Çetinkaya Urcan Vangöl U8 takımı ilk gün maçlarında iki galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan topladı ve grubunu lider tamamlayarak final grubuna yükseldi.. Çaycuma Stadı’nda dün oynanan karşılaşmalar sonunda rakiplerini mağlup eden

Çetinkaya Urcan Vangöl Futbol Akademisi turnuvanın şampiyonu oldu.

Anahtar Kelimeler:
çetinkaya Spor Kulübü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MTG futbolcuları sağlık kontrolünden geçiriliyor
MTG futbolcuları sağlık kontrolünden geçiriliyor
Akova'da Osman da ipleri kopardı
Akova'da Osman da ipleri kopardı
Minci istifa etti
Minci istifa etti
İskele sağlık kontrolünden geçti
İskele sağlık kontrolünden geçti
Görneç U21 Altan Çoban’a emanet
Görneç U21 Altan Çoban’a emanet
Korineum’da Diane Evans birinci
Korineum’da Diane Evans birinci
Fikstür çekimi 21 Ağustos'ta
Fikstür çekimi 21 Ağustos'ta
Gollü maç Merit Yeşilova’nın 5-4
Gollü maç Merit Yeşilova’nın 5-4
Darts Yaz Ligi’nde 13. Hafta geride kaldı
Darts Yaz Ligi’nde 13. Hafta geride kaldı
Yeniboğaziçi Cemil’i aldı
Yeniboğaziçi Cemil’i aldı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim