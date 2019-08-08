Çetinkaya U8 şampiyon

Çetinkaya Urcan Vangöl U8 takımı ilk gün maçlarında iki galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan topladı ve grubunu lider tamamlayarak final grubuna yükseldi.. Çaycuma Stadı’nda dün oynanan karşılaşmalar sonunda rakiplerini mağlup eden

Çetinkaya Urcan Vangöl Futbol Akademisi turnuvanın şampiyonu oldu.