Çetinkaya toparladı 1-3

Süper Ligin ilk devrenin ve haftanın kapanış maçında Çetinkaya deplasmanda Düzkaya’yı 3-1 mağlup etti. Mustafa Yaşınses 2 asist ve attığı 1 golle maça damgasını vurdu.

Dk 3 Çetinkaya serbest atışında Mustafa’nın ortasında Boniface arka direkte kafa vuruşu İle topu ağlara gönderdi. 0-1

Dk 10 Çetinkaya atağında Mustafa’nın ara pasında Boniface ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda top ağlara gitti. 0-2

Dk 53 Düzkaya atağında Mustafa’nın ara pasında Berke topuk pasıyla topu Hasan ile buluşturdu Hasan’ın vuruşunda top ağlara gitti. 1-2

Dk 68 Çetinkaya atağında Mustafa orta alandan aldığı topu sürerek kaleci ile karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi. 1-3

Maçta başka gol olmayınca mücadeleyi Çetinkaya 3-1 kazanarak puanını 14’e yükseltti. Düzkaya 8 puanda kaldı. Maçtan önce oynanan U-21 maçında Çetinkaya gençleri maçı 6-1 kazandı.