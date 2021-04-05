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Çetinkaya minikleri sahaya iniyor

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi ara verdiği çalışmalarına 5 Nisan Pazartesi günü yeniden başlıyor.

05 Nisan 2021 Pazartesi 20:26
Çetinkaya minikleri sahaya iniyor
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Çetinkaya altyapısının yeraldığı Urcan Vangöl Futbol Akademisi pandemic nedeniyle durdurduğu antrenmanlarını Pazartesi günü yeniden başlatma kararı aldığını açıkladı.

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Yapılacak antrenmanların pandemic koşulları gözönünde bulundurularak mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde gerçekleşeceği belirtildi.

Urcan Vangöl Akademi sorumlusu Salih Işık çocukların futbol için çok beklediğini ve özellikle online desrler nedeniyle eve kapandıklarını belirterek yapacakları antrenmanların çocukların hem aktivite hemde futbol özelemlerini gidereceğini kaydetti.

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