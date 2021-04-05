Çetinkaya minikleri sahaya iniyor

Çetinkaya altyapısının yeraldığı Urcan Vangöl Futbol Akademisi pandemic nedeniyle durdurduğu antrenmanlarını Pazartesi günü yeniden başlatma kararı aldığını açıkladı.

Yapılacak antrenmanların pandemic koşulları gözönünde bulundurularak mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde gerçekleşeceği belirtildi.

Urcan Vangöl Akademi sorumlusu Salih Işık çocukların futbol için çok beklediğini ve özellikle online desrler nedeniyle eve kapandıklarını belirterek yapacakları antrenmanların çocukların hem aktivite hemde futbol özelemlerini gidereceğini kaydetti.