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Çetinkaya kendine geldi 2-0

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Çetinkaya konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nu 2-0 yenerek altın değerinde 3 puanın sahibi oldu

Çetinkaya kendine geldi 2-0

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Çetinkaya konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nu 2-0 yenerek altın değerinde 3 puanın sahibi oldu

23 Şubat 2020 Pazar 20:34
Çetinkaya kendine geldi 2-0
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K-PET Süper Lig’in 20. haftasında Çetinkaya, konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nu 2-0 mağlup ederek puanını 18’e çıkarırken, Baf Ülkü Yurdu 24 puanda kaldı.

1.DK: Yaklaşık 20 metreden Hakan’ın sol çaprazdan vuruşunda top savunmaya çarptı ve yükselik kazanarak kaleci Erdoğan’ı yanıltıp filelere gitti. 1-0

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45.DK: Adeola’nın ara pasıyla topla buluşan Kossi ceza sahasına girerken vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan dışarıya gitti.

49.DK: gelişen Çetinkaya atağında Mustafa Yaşınses’in vuruşu filelere gitti ve skor 2-0 oldu.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Çetinkaya maçtan 2-0 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapadı. Bu sonucun ardından Çetinkaya puanını 18’e çıkarırken Baf Ülkü Yurdu ise 24 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
çetinkaya Büy Maçı
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