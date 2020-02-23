Çetinkaya kendine geldi 2-0

K-PET Süper Lig’in 20. haftasında Çetinkaya, konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nu 2-0 mağlup ederek puanını 18’e çıkarırken, Baf Ülkü Yurdu 24 puanda kaldı.
1.DK: Yaklaşık 20 metreden Hakan’ın sol çaprazdan vuruşunda top savunmaya çarptı ve yükselik kazanarak kaleci Erdoğan’ı yanıltıp filelere gitti. 1-0
49.DK: gelişen Çetinkaya atağında Mustafa Yaşınses’in vuruşu filelere gitti ve skor 2-0 oldu.
Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Çetinkaya maçtan 2-0 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapadı. Bu sonucun ardından Çetinkaya puanını 18’e çıkarırken Baf Ülkü Yurdu ise 24 puanda kaldı.