Çetinkaya geleceği düşünüyor

Çetinkaya Türk Spor Kulübü Urcan Vangöl Futbol Akademisi Sportif Direktörü Salih Işık, beş yıllık bir sürede A takıma kadar yükselerek kulübe hizmete edecek karakterli futbolcular yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Dün akşam bir radyo programına telefonla katılan Çetinkaya Türk Spor Kulübü Urcan Vangöl Futbol Akademisi Sportif Direktörü Salih Işık, pandeminin kendileri için büyük bir engel olduğunu hatırlattı. Tesisleşme yönünde hamleleri olduğunu belirten Işık, mevcut Çetinkaya Metehan spor tesisleri içerisinde iki adet çim saha da yapıldığını söyledi. Bir adet fitness salonu yapmayı da istediklerini belirten Işık, yetenekli oyuncularını Güney Kıbrıs’a kaptırmak istemediklerini, Türkiye’de altyapılara önem veren birçok kulüple de temasları olduğunu vurguladı. Ailelerle sıkı bir bağ kurduklarını, yetenekli çocukları Çetinkaya sevgisiyle futbola ve ülkeye kazandırmak amacında olduklarını vurgulayan Işık, U-5’ten U20’ye kadar grupları olduğunu ve kaliteli bir teknik kadroyla çalışmaya devam ettiklerinin altını çizdi.