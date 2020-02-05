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Çetinkaya çeyrek finale yükseldi 2-1

Nicosia Kıbrıs Kupası ikinci tur maçında Çetinkaya, Lefke’yi 2-1 yenerek yarı finale yükselen takım oldu.

Çetinkaya çeyrek finale yükseldi 2-1

Nicosia Kıbrıs Kupası ikinci tur maçında Çetinkaya, Lefke’yi 2-1 yenerek yarı finale yükselen takım oldu.

05 Şubat 2020 Çarşamba 04:07
Çetinkaya çeyrek finale yükseldi 2-1

29. Dakikada gelişen Çetinkaya atağında kaleci Salih ceza sahası çizgisine kadar çıkınca Hakan topu müsait pozisyonda filelere gönderdi ve Cetinkaya’yı 1-0 öne geçirdi.

40. Dakikada gelişen Lefke atağında ceza sahası içinde top Tunç'un eline vurunca hakem Fehim Dayı penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını Kasım gole çevirerek skoru eşitledi 1-1.

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Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

48. Dakikada gelişen Çetinkaya atağında kaleci Salih yatarak topu kontrol etmek isterken elinden kaçırdı Samuel vurdu ve skor 2-1 oldu.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Çetinkaya 2- 1'lik sonuçla galip gelerek çeyrek finale yükseldi.

Anahtar Kelimeler:
Nicosia Kıbrıs Kupasıçetinkaya çeyrek Final
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