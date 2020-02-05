Çetinkaya çeyrek finale yükseldi 2-1

29. Dakikada gelişen Çetinkaya atağında kaleci Salih ceza sahası çizgisine kadar çıkınca Hakan topu müsait pozisyonda filelere gönderdi ve Cetinkaya’yı 1-0 öne geçirdi.
40. Dakikada gelişen Lefke atağında ceza sahası içinde top Tunç'un eline vurunca hakem Fehim Dayı penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını Kasım gole çevirerek skoru eşitledi 1-1.
48. Dakikada gelişen Çetinkaya atağında kaleci Salih yatarak topu kontrol etmek isterken elinden kaçırdı Samuel vurdu ve skor 2-1 oldu.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Çetinkaya 2- 1'lik sonuçla galip gelerek çeyrek finale yükseldi.