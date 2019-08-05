Cenker Kıbrıs’ta oynamak istiyor

Son olarak Düzkaya’da forma giyen ve takımının Süper Lige yükselmesinde büyük katkısı olan TC statüsündeki Cenker Pehlivan, futbol hayatını ülkemizde sürdürmek istiyor.

Bostancı Bağcıl ve Düzkaya takımlarında gösterdiği başarılı performansı ile bilinen TC’li orta saha oyuncusu Cenker Pehlivan, tekliflere açık olduğunu dile getirdi. Cenker, Bostancı Bağcıl ve Düzkaya’da başarılı maçlar çıkarmış ve takımlarının en iyi oyuncularının başında gelmişti. Cenker, özellikle geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde Düzkaya’da forma giymiş ve takımının Süper Lig'e terfi etmesinde başrol oynamıştı.