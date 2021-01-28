Cemal Kır: “Hedefsiz bir takım olamayız”

Çetinkaya Türk Spor Kulübü Teknik Direktörü Cemal Kır, geçtiğimiz gün yayınlanan, programa telefonla konuk olurken, Çetinkaya olarak futbolu çok özlediklerini ve liglerin başlamasını iple çektiklerini söyledi.

Liglerin başlamasını iple çekiyoruz

Bir an önce ülkedeki vaka sayalarının azalmasını dileyen Çetinkaya Teknik Direktörü Cemal Kır, “Futboldan uzak kalmak çok üzücü. Çok özledik. Çetinkaya olarak liglerin başlamasını iple çekiyoruz. Genç oyuncularımızın ağırlıklı olduğu bir kadromuz var. Tabii ki bu gençlerin arasına tecrübeli isimler de serpiştirip, keyif veren bir Çetinkaya yaratarak yeniden Süper Lig’e dönmek istiyoruz” dedi.

Motivasyon kayıpları çok fazla

Yeni sezonun Ağustos ayında başlama kararının çok geç açıklandığını belirten Çetinkaya Teknik Direktörü Cemal Kır, “Bu süre zarfında özellikle genç oyuncularımızın psikolojik motivasyon kayıpları yaşandı. Sezonu açtığımız dönemin ilk 1,5-2 aylık süresinde gençlerden oldukça ışık gördük. Ancak daha sonra yeniden antrenmanların durdurulması ile birlikte motivasyon kayıpları yaşadık. Yaşları biraz daha yüksek olan arkadaşlarımız içerisinden futbol hayatını noktalamayı düşünenler de var. Özellikle deneyimli futbolcular, antrenman yapmadığı sürece fizik gücünde kayıplar yaşayacak” açıklamasını yaptı.

“Genç oyuncuların sürekli çalışması lazım”

Genç ağırlıklı bir kadroya sahip olduklarını dile getiren Çetinkaya Teknik Direktörü Cemal Kır, “Bir yıl futbolsuz kalmak kolay bir durum değil. Özellikle genç oyuncular, yaşı daha büyük oyunculara oranla daha tecrübesiz oluyorlar ve motivasyonları çok daha erken yok olabiliyor. Bundan dolayı umarım bir an önce vakalarda azalmalar olur ve sahaya inebiliriz. Genç yetenekli oyuncularımız var. Ama çok çalışmalılar” açıklamasını yaptı.

“Kaybın 3’de 1’ini kapatabiliriz”

“2020 yılının Ağustos ayından beridir maç yapmayan oyuncular var” diyen Çetinkaya Türk Spor Kulübü Teknik Direktörü Cemal Kır, “1yıllık ara küçümsenecek bir zaman değil. Bu aranın illaki kayıplarını önümüzdeki dönemde yaşayıp göreceğiz. Doğru planlama ve idman sayısının artırılması ile birlikte yaşanılacak olan kaybın 3’de 1’ini kapatabiliriz. Ancak kayıplar mutlaka olacaktır” şeklinde konuştu.

“Çetinkaya’da hedefsizlik söz konusu olamaz”

“Çetinkaya bu ülkenin efsane kulübüdür” diyerek sözlerine başlayan Teknik Direktör Cemal Kır, “Ben bu kulüpte 5-6 yıl futbolcu olarak oynayıp, şampiyonluklar, kupalar kazanmış birisiyim. Nerede olduğumuzun farkındayız. Çetinkaya küme düşmüş olabilir ancak bu dünyanın sonu değil. Hedefimiz kısa vadeli başarılar değil, uzun vadede alt yapıdan yetişerek sürekli yukarıya gelebilecek kapasitede ve kaliteli oyunculardan kurulu kalıcı bir Çetinkaya’yı yeniden eski günlerine getirmektir. Gençlerin süre alarak belli bir noktaya gelmesi lazım. Bu yüzden sabretmemiz gerekir. Bunun için başkan ve yönetimimizden tam destek alıyoruz. Çetinkaya’yı eski günlerine döndürmek istiyoruz” şekline konuşarak sözlerini noktaladı.