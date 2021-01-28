banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Neremiz doğru ki!
Neremiz doğru ki!
Bu nasıl kapanma?
Bu nasıl kapanma?
Kırk haftada zor bitecek aşılama stratejisi acil gözden geçirilmelidir!
Kırk haftada zor bitecek aşılama...
Ne istiyoruz?
Ne istiyoruz?
banner376

Cemal Kır: “Hedefsiz bir takım olamayız”

Çetinkaya Teknik Direktörü Cemal Kır liglerin başlamasını iple çektiklerini belirterek hedeflerinin eski çetinkaya’yı geri getirmek olduğunu söyledi

28 Ocak 2021 Perşembe 14:51
Cemal Kır: “Hedefsiz bir takım olamayız”
banner337
banner351

Çetinkaya Türk Spor Kulübü Teknik Direktörü Cemal Kır, geçtiğimiz gün yayınlanan, programa telefonla konuk olurken, Çetinkaya olarak futbolu çok özlediklerini ve liglerin başlamasını iple çektiklerini söyledi.

Liglerin başlamasını iple çekiyoruz

Bir an önce ülkedeki vaka sayalarının azalmasını dileyen Çetinkaya Teknik Direktörü Cemal Kır, “Futboldan uzak kalmak çok üzücü. Çok özledik. Çetinkaya olarak liglerin başlamasını iple çekiyoruz. Genç oyuncularımızın ağırlıklı olduğu bir kadromuz var. Tabii ki bu gençlerin arasına tecrübeli isimler de serpiştirip, keyif veren bir Çetinkaya yaratarak yeniden Süper Lig’e dönmek istiyoruz” dedi.

Motivasyon kayıpları çok fazla

Yeni sezonun Ağustos ayında başlama kararının çok geç açıklandığını belirten Çetinkaya Teknik Direktörü Cemal Kır, “Bu süre zarfında özellikle genç oyuncularımızın psikolojik motivasyon kayıpları yaşandı. Sezonu açtığımız dönemin ilk 1,5-2 aylık süresinde gençlerden oldukça ışık gördük. Ancak daha sonra yeniden antrenmanların durdurulması ile birlikte motivasyon kayıpları yaşadık. Yaşları biraz daha yüksek olan arkadaşlarımız içerisinden futbol hayatını noktalamayı düşünenler de var. Özellikle deneyimli futbolcular, antrenman yapmadığı sürece fizik gücünde kayıplar yaşayacak” açıklamasını yaptı.

banner341
“Genç oyuncuların sürekli çalışması lazım”

Genç ağırlıklı bir kadroya sahip olduklarını dile getiren Çetinkaya Teknik Direktörü Cemal Kır, “Bir yıl futbolsuz kalmak kolay bir durum değil. Özellikle genç oyuncular, yaşı daha büyük oyunculara oranla daha tecrübesiz oluyorlar ve motivasyonları çok daha erken yok olabiliyor. Bundan dolayı umarım bir an önce vakalarda azalmalar olur ve sahaya inebiliriz. Genç yetenekli oyuncularımız var. Ama çok çalışmalılar” açıklamasını yaptı.

“Kaybın 3’de 1’ini kapatabiliriz”

“2020 yılının Ağustos ayından beridir maç yapmayan oyuncular var” diyen Çetinkaya Türk Spor Kulübü Teknik Direktörü Cemal Kır, “1yıllık ara küçümsenecek bir zaman değil. Bu aranın illaki kayıplarını önümüzdeki dönemde yaşayıp göreceğiz. Doğru planlama ve idman sayısının artırılması ile birlikte yaşanılacak olan kaybın 3’de 1’ini kapatabiliriz. Ancak kayıplar mutlaka olacaktır” şeklinde konuştu.

“Çetinkaya’da hedefsizlik söz konusu olamaz”

“Çetinkaya bu ülkenin efsane kulübüdür” diyerek sözlerine başlayan Teknik Direktör Cemal Kır, “Ben bu kulüpte 5-6 yıl futbolcu olarak oynayıp, şampiyonluklar, kupalar kazanmış birisiyim. Nerede olduğumuzun farkındayız. Çetinkaya küme düşmüş olabilir ancak bu dünyanın sonu değil. Hedefimiz kısa vadeli başarılar değil, uzun vadede alt yapıdan yetişerek sürekli yukarıya gelebilecek kapasitede ve kaliteli oyunculardan kurulu kalıcı bir Çetinkaya’yı yeniden eski günlerine getirmektir. Gençlerin süre alarak belli bir noktaya gelmesi lazım. Bu yüzden sabretmemiz gerekir. Bunun için başkan ve yönetimimizden tam destek alıyoruz. Çetinkaya’yı eski günlerine döndürmek istiyoruz” şekline konuşarak sözlerini noktaladı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Cemal Kır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Boğaziçi yasta
Yeni Boğaziçi yasta
Sapsızoğlu, Topcu’ya hedeflerini anlattı
Sapsızoğlu, Topcu’ya hedeflerini anlattı
Hentbolda planlama hazır
Hentbolda planlama hazır
Dumlupınar'dan zorunlu ara
Dumlupınar'dan zorunlu ara
Ali’ye başarılı operasyon
Ali’ye başarılı operasyon
Genç oyuncular etkilenecek
Genç oyuncular etkilenecek
Spor dairesi müdürlüğüne Fuat Tek atandı
Spor dairesi müdürlüğüne Fuat Tek atandı
Remzi Cengiz görevinden istifa etti
Remzi Cengiz görevinden istifa etti
Tenis’te transfer devam ediyor
Tenis’te transfer devam ediyor
Yayar on-line seminere katıldı
Yayar on-line seminere katıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim