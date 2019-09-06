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Cemal Balses anılacak

Mormenekşe Spor Kulübünün unutulmaz başkanlarından Cemal Balses anılacak..

Cemal Balses anılacak

Mormenekşe Spor Kulübünün unutulmaz başkanlarından Cemal Balses anılacak..

06 Eylül 2019 Cuma 07:45
Cemal Balses anılacak

Kuzey Kıbrıs futbol liglerinde yeni sezonun başlamasına bir hafta kala, takımlarımız hazırlık dönemi çalışmalarında sona gelindi.

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Sezon boyunca yapılan çalışmalarda takımlarda görülen eksikliklerin giderilmesi adına son hamleler yapılıyor..Doğu bölgesinin 1.Lig’deki temsilcisi Mormenekşe lig öncesi son hazırlık karşılaşmasını anı maçı ile tamamlıyor.

Hayatı boyunca Mormenekşe Spor Kulübüne hizmet eden unutulmaz başkanlarından merhum Cemal Balses Anı Maçı’nda Mormenekşe ile Ozanköy karşı karşıya geliyor.

Mormenekşe Spor Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen Cemal Balses Anı Maçı 7 Eylül Cumartesi günü saat 16.30’da Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynanacak. Mormenekşe ile Ozanköy takımları hazırlık döneminde yapılan çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirmek için önemli bir mücadele verecek. Merhum Cemal Balses Anı Maçı sonrasında takımlara anı kupaları ve plaketler ailesi ve yetkililer tarafından verilecek.

Anahtar Kelimeler:
Cemal Balses
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