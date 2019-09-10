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Cemal Balses Anı Maçı Mormenekşe’nin

Cemal Balses Anı Maçı Mormenekşe’nin

10 Eylül 2019 Salı 09:41
Cemal Balses Anı Maçı Mormenekşe’nin

Kuzey Kıbrıs futbol liglerinde yeni sezon öncesi hazırlık dönemi geride kalırken, son hazırlık ve anı maçları da tamamlanmış oldu. Mormenekşe Spor Kulübünün unutulmaz başkanlarından merhum Cemal Balses anı maçı ile anıldı.

Mormenekşe Kazandı

Her yıl geleneksel olarak organize edilen merhum Cemal Balses anı maçında Doğu bölgesinin 1.ligdeki temsilcisi Mormenekşe ile Girne bölgesi temsilcisi Ozanköy karşı karşıya geldi. Mormenekşe Cemal Balses stadında kalabalık seyirci kitlesinin izlediği Mormenekşe ile Ozanköy arasında oynanan anı maçında İrfan Boşnak’ın attığı goller ile 2-0 kazanan taraf Mormenekşe oldu.

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Onur Ödülü

Merhum Cemal Balses anı maçında bu yıl ilk kez verilen Cemal Balses onur ödülü eski yöneticilerden Cemal Balses’in arkadaşı Hüseyin Menekşeli’ye verildi

Ödül Töreni

Mormenekşe Spor Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen merhum Cemal Balses anı maçının ardından takımlara anı kupaları karşılaşmayı yöneten hakemlere plaketleri Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana, Yeniboğaziçi Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar, Mormenekşe Spor Kulübü başkanı Mahmut Çiftçioğlu, eski başkanlar Metin Menekşeli, merhum Cemal Balses’in eşi Rahme Balses, oğlu Hasan Balses tarafından verildi.

Anahtar Kelimeler:
Cemal Balses Anı Maçı
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