Cem Kaygısız; “Krizi fırsata çevirmeliyiz”

Değirmenlik futbolcusu Cem Kaygısız futbolun oynanmadığı bu dönemde Futbol Federasyonu’nun aldığı karara saygı göstermek gerektiğini belirterek bu dönemdeki krizin fırsata çevrilebileceğinin altını çizdi.

Alt yapıdan yukarıya doğru tırmanış

Değirmenlik Spor Kulübü alt yapısından yetişen, kısa sürede A takıma yükselen ve goller atarak geleceğin en büyük golcülerinden olmaya aday gösterilen 2003 doğumlu Cem Kaygısız genç yaşına rağmen geçtiğimiz sezon attığı gollerle takımının şampiyon olmasında büyük pay sahibi oldu.

Futbol sağlıktan daha önemli değil

Cem Kaygısız; “Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun almış olduğu bu karara saygı duymak zorundayız. Sonuç olarak ucunda çok büyük hayallerimin olduğu futbol bile bana göre sağlıktan önemli değildir. Bugün, yarın olmasa da herkes sağlıklı olduğu sürece futbol kaldığı yerden devam edecektir. Önemli olan krizi fırsata çevirip elimizden geldiğince bireysel antrenman yapmaktır. En azından ben zamanımı böyle değerlendiriyorum”.

“En çok bizim neslimiz etkilenecek”

“Alınan karar ülke futbolunda ister istemez olumsuz bir etki yaratacaktır” diyerek sözlerine başlayan Değirmenlik’in 18 yaşındaki golcüsü Cem Kaygısız, “Bundan en çok etkilenen ise bizim neslimiz olacaktır çünkü şu an futbola en aç zamanlarımızı yaşıyoruz. Futbolu çok özlüyoruz. Bizim gibi hayalleri olan gençlerin görevi, çalışmaya asla ara vermeyip önümüzdeki sezona daha iyi bir şekilde geri dönmektir” dedi.

“Futbolu meslek olarak seçtim”

Değirmenlik’in gelecek vaat eden forveti Cem Kaygısız, bazı futbolcuların kariyerlerini noktalayacağını söyledi. “Futbolcuların kariyerlerini sonlandırmaları kendi tercihleri” şeklinde konuşan Cem, “Şahsen bu benim için söz konusu bile olamaz. Çok ufak yaşlardan bu yana hayatımı futbola göre şekillendirdim. Kariyer planlarım hep bu yönde oldu. Futbolu bir hobi veya zorunluluktan seçmedim. Hep buna yatkındım ve meslek olarak futbolu seçtim. Yeni sezon için de her zaman olduğu gibi çalışıyorum ve sabırsızlanıyorum” ifadelerine yer verdi.

“Yeni nesil futbola ayak uydurmaya çalışıyorum”

Ölü dönem olmasına rağmen bireysel antrenmanlarını sürdürdüğünü belirten Değirmenlik’in genç futbolcusu Cem Kaygısız, “Futbolun bu sezon oynanmamasından dolayı geriye düşmemek için fiziksel antrenmanların yanı sıra sık sık maç izleyip yeni nesil futbolu kavramaya çalışıyorum. Daha çabuk oyun ve daha hızlı geçişleri futboluma yansıtmak için maçlardan kendime sonuçlar çıkarıyorum. Bunlara ek olarak babamla birlikte bahçemi bir nevi spor salonuna dönüştürdüm ve fiziksel gücümü de elimden geldiğince yükseltmeye çalışıyorum” şeklinde konuştu.

“En önemli şey sağlık”

Koronavirüs’ün genelde dünyayı, özelde ülkemizi oldukça etkilediğini söyleyen Cem, “Aslında bu süreçten ders çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Futbolun olmaması tabii ki her futbolcu gibi beni de etkiledi. Özellikle manevi yönden etkilendim. Ben de ailemin ve sağlığımın önemini bir kez daha anlamış oldum. Futboldan uzak olsak da her şeyin futbol olmadığını fark ettim. Aslında en önemli şey sağlıkmış. Maddiyat olarak bende bir etkisi olduğunu söyleyemem. Bunun sebebinin de yaşımın ufak olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Yeni sezonu dört gözle bekliyorum”

Yeni sezonu çok özlediğini ve iple çektiğini söyleyen genç futbolcu, “Futbolun hayatımın bir parçası olmasından dolayı futboldan soğuma gibi bir seçeneğim yok. Hatta müsabakalardan bu kadar uzak kalmam futbola olan açlığımı ve sevgimi daha da çok arttırdı. Yeni sezonu ve maçları dört gözle bekliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.