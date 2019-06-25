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Cem bitirdi Hüseyin dondu

Cem bitirdi Hüseyin dondu

25 Haziran 2019 Salı 09:12
Cem bitirdi Hüseyin dondu

Dünyanın en zorlu ve dayanıklılık isteyen yarışı olarak bilinen, 3.8 kilometre yüzme+180 kilometre bisiklet+42.2 kilometre koşudan oluşan Ironman, hafta sonu İrlanda’da yapıldı.
Triatlon branşının en uzun mesafe yarışı olan Ironman organizasyonundaki mücadeleye İrlanda’da 60 ülkeden 2000’den fazla sporcu kayıt yaptı 1837 sporcu start aldı.Ülkemizden Ares Spor Kulübü triatloncuları Cem Dağdelen ve Hüseyin Arhan’ın katıldığı İrlanda’daki  Ironman Cork yarışındaki hava şartları sporculara zor anlar yaşattı. Katılan sporcuların yüzde 20’sinin bitiremediği yarışı Ares sporcularından Cem Dağdelen tamamlamayı başarırken, Hüseyin Arhan ise bisikletin 150’inci kilometresinde bırakmak zorunda kaldı ve finiş göremedi.

10 saat yağmur yağdı
Ironman İrlanda yarışının olduğu Pazar günü meteorolojiden yağmur için “sarı alarm” uyarısı verilmişti. Sabah 06.00da başlayan yağmur aralıksız 10 saat sağanak haşinde devam etti. Yaklaşık 25 kilometre hızında esen rüzgar ve soğuk hava nedeniyle Ironman organizasyonu yarışın yüzme parkurunun saat 06:00’da iptal edildiğini duyurdu..PRO atletlerin startı ile başlayan yarışı 2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyat şampiyonu Alistair Brownlee birincilikle tamamlayan isim oldu.

Cem’in 13’üncü finişi

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Ülkemizin en fazla Ironman yapan atleti olan Cem Dağdelen, İrlanda Ironman yarışını tamamlayarak toplamda 13’üncü finisher madalyasını aldı..11 saat 33 dakika 54 saniyede finişe ulaşan Cem Dağdelen yaş grubunda 53’üncü oldu.

Hüseyin soğuktan dondu
Ares Spor Kulübünden yarışmaya katılan diğer sporcu Hüseyin Arhan ise soğuk hava şartlarından etkilendi. 12 derece olan hava sıcaklığında hissedilen derece ise 7 olarak gösteriliyordu. 10 saat aralıksız yağan yağmur ve şiddetli rüzgarın etkisi, bisiklet parkurunun dağlık etaplardan oluşması Hüseyin Arhan’ın vücudunun hipotermi yaşamasına neden oldu.114’üncü zaman kontrol noktasını geçtikten 35 kilometre sonra duran Hüseyin, yarışın 150’inci kilometresinde hakemlere devam edemeyeceğini söyledi.Birçok sporcunun kaza geçirip yarışı bırakmak zoru da kaldığı parkurda, vites atma, fren yapma ve dümen kontrolünde zorlanan Hüseyin olası bir kaza tehlikesi yaşamamak için yarışı bıraktı.Parkur içerisindeki hakem evlerinde sıcak ortamda yaklaşık 3 saat kontrol altında tutulan Hüseyin ve beraberindeki yaklaşık 10 sporcu daha sonra sağlıklı bir şekilde finiş noktasına getirildiler.Yarış hakem heyeti yanında, 3 ambulans 20 motorlu hakem ve 2 bin gönüllünün görev yaptığı açıklanan yarışta finiş noktasına kurulan sağlık çadırı, Ironman yarışları arasındaki en kalabalık gününü yaşadı.
 

Anahtar Kelimeler:
Ironman Irlanda
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