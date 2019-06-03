Çeko ameliyat oldu

Geçtiğimiz yıl ayak bileği kırılan ve sezonu boş geçen tecrübeli kaleci Çayan Çeko’nun bileğine takılan çiviler başarılı bir ameliyat sonrasında çıkarıldı.

Geçtiğimiz yıl Değirmenlik-Mehmetçik maçında çok şanssız bir şekilde ayak bileği kırılan Çayan, ameliyat olmuş ve bileğine 9 adet çivi takılmıştı. Bu sezon forma giyemeyen başarılı kaleci bugün İstanbul Medicana International Hastanesi’nde bir operasyon daha geçirdi. Çayan’ın ayak bileğine takılan çiviler, Prof. Dr. Ahmet Doğan tarafından çıkarılırken, başarılı file bekçisinin üç ay sonra sahalara dönebileceği öğrenildi. Çayan verdiği demeçte futbolu çok özlediğini söylerken, ameliyatına katkıda bulunan Prof. Dr. Ahmet Doğan ve İstanbul Medicana International Hastanesine teşekkürlerini iletti.