Cedi Osman, NBA 'Yükselen Yıldızlar' Dünya Karması'na seçildi

ABD'nin Charlotte kentinde düzenlenecek NBA All Star 2019 organizasyonuna Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman da davet edildi.

Her yıl düzenlenen All Star haftasonu kapsamında oynanan 'Yükselen Yıldızlar' maçında Dünya Karması kadrosuna seçilen Cedi Osman, NBA'in en heyecan verici genç oyuncuları ile birlikte mücadele edecek.

Bu sezon Cleveland'a LeBron James'in yokluğunda ilk 5 başlayan milli basketbolcu, özellikle son dönemdeki performansı ile NBA'e adapte olduğunun sinyallerini verdi.

Geçtiğimiz ay Miami Heats'e karşı 29 sayılık performansı ile kariyer rekoru kıran genç basketbolcu, ardından Chicago Bulls karşısında 17, son olarak da Washington Wizards karşısında 26 sayı bularak son maçlarda adından söz ettirmeyi başardı.

NBA'de ikinci yılını geçiren Cedi, sezonun ilk yarısında 12.4 sayı, 4.7 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları ile oynadı.

'Yükselen Yıldızlar' maçında oynayacak bir başka tanıdık isim ise eski Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic. NBA'de ikinci yılını geçiren Sırp basketbolcu, geçtiğimiz sene de Dünya Karması'nda yer alarak, takımının Amerika Karması'nı yendiği maçta 'En Değerli Oyuncu' seçilmişti.