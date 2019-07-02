banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99736
ALTIN
252.978
DOLAR
5.6605
STERLİN
7.1473
EURO
6.3940
Trafik canavarı bir can daha aldı
TRAFİK CANAVARI BİR CAN DAHA...
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Eski eşinin çıplak videosunu akrabalarına gönderdi
ESKİ EŞİNİN ÇIPLAK VİDEOSUNU AKRABALARINA...
Ecza deposu çalışanı teminatla serbest
ECZA DEPOSU ÇALIŞANI TEMİNATLA SERBEST
banner306

Çayönü’nde Osman Bulak dönemi

Çayönü’nde Osman Bulak dönemi

02 Temmuz 2019 Salı 08:15
Çayönü’nde Osman Bulak dönemi

Çayönü Spor Kulübünde başkan Tahir Bulak’ın görevinden istifa etmesinin ardından  olağanüstü genel kurula gidildi. Kulüp lokalinde yapılan olağan genel kurulda başkanlığa Osman Bulak seçildi. Çayönü olağanüstü genel kurul açılış, saygı duruşunun ardından divan başkanlığını Metin Bulak, sekreterlikler ise Fadıl Bender, Cafer Bayır yaptı. Kulübün faaliyet ve mali raporu başkan Tahir Bulak tarafından okunarak oy birliği ile onayladı. Çayönü Spor Kulübü başkanlığı için tek aday olarak giren Osman Bulak üyelerden onay alarak Kulüp başkanlığına seçildi. Çayönü Spor Kulübü başkanlığına seçilen başkan Osman Bulak beş yıldır kesintisi başkanlık görevin başarı ile yürüten Tahir Bulak’a ve üyelere teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Kulübe sahip çıkılma noktasında birlik, beraberliğe ihtiyaç olduğu çağrısında bulunarak, destek olunmasını istedi. Genel kurul dilek ve temenniler ile sona erdi. Çayönü Spor Kulübü başkanı Osman Bulak başkanlığında belirlenen yeni yönetim kurulu şöyle oluştu. Arif Kurucu, İbrahim Çayönü, Emre Yıldırım, Behiç Ünetdi, Necip Teker, İbrahim Ersalan, Bayram Ersakan, Osman Çiçek, Erkan Alıcı, Doğan Gözütok, Ümit Amasyalı olarak belirlendi.

Denetleme Kurulu : Tahir Bulak, Mehmet Ersalan, Eyüp Bayır

banner317
Çayönü Spor Kulübü başkanı Osman Bulak başkanlığında belirlenen yeni yönetimi kurulu görev dağılım önümüzdeki günlerde belirlenecek.

Anahtar Kelimeler:
Osman Bulak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaşama Sporla Bağlan Yüzme Yarışları Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda dün yapılan yarışlarla tamamlandı
Yaşama Sporla Bağlan Yüzme Yarışları Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda dün yapılan yarışlarla tamamlandı
Veteran masa tenisçilerimiz Macaristan’da
Veteran masa tenisçilerimiz Macaristan’da
Sapsızoğlu yönetimi görev dağılımı yaptı
Sapsızoğlu yönetimi görev dağılımı yaptı
Mağusa Spor Akademisi, ligin son maçında Göçmenköy’ü 3-1 yenerek ligi namağlup şampiyon olarak kapattı
Mağusa Spor Akademisi, ligin son maçında Göçmenköy’ü 3-1 yenerek ligi namağlup şampiyon olarak kapattı
Kaffaoğlu kardeşler göz doldurdu
Kaffaoğlu kardeşler göz doldurdu
Güngör tekliflere açık
Güngör tekliflere açık
Gökhan Cihangir’de
Gökhan Cihangir’de
Hürdeniz Cup’ta heyecan sürüyor
Hürdeniz Cup’ta heyecan sürüyor
Polis Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 13. Polis Salon Futbol Turnuvası tamamlandı
Polis Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 13. Polis Salon Futbol Turnuvası tamamlandı
Mesarya'dan 2 transfer
Mesarya'dan 2 transfer

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim