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Carlsberg Fenerbahçeliler Derneği 5'li Darts Ligi 5'nci Hafta puan durumu

Carlsberg Fenerbahçeliler Derneği 5'li Darts Ligi 5'nci Hafta maçları ile tamamlandı. A grubunda Fenerbahçeliler Derneği averaj ile liderliğini korudu. B gurubunda ise dün akşam oynanan maçlar ile tamamlanmış olup, sıralamada nihai sonucunu aldı. Buna göre Mesarya Lions B gurubunu lider olarak tamamladı. B grubunda Çeyrek finallere katılacak takımlar ise sırasıyla; Ballı Market ikinci, Legends üçüncü ve Gommalar-2 dördüncü olarak bir üst tura çıkan takımlar oldu.

06 Ekim 2022 Perşembe 15:11
Carlsberg Fenerbahçeliler Derneği 5'li Darts Ligi 5'nci Hafta puan durumu

Carlsberg Fenerbahçeliler Derneği 5'li Darts Ligi 5'nci Hafta maçları ile tamamlandı. A grubunda Fenerbahçeliler Derneği averaj ile liderliğini korudu. B gurubunda ise dün akşam oynanan maçlar ile tamamlanmış olup, sıralamada nihai sonucunu aldı. Buna göre Mesarya Lions B gurubunu lider olarak tamamladı. B grubunda Çeyrek finallere katılacak takımlar ise sırasıyla; Ballı Market ikinci, Legends üçüncü ve Gommalar-2 dördüncü olarak bir üst tura çıkan takımlar oldu.

Çeyrek Finaller A grup maçları tamamlanmasının ardından 24 Ekim Tarihinde Fenerbahçeliler Derneğinde oynanacak.

Hafta

A GRUBU – 5’nci Hafta Maç Sonuçları

Erciyes Tesisatçılık - Fenerbahçeliler Derneği ………….. 10-15

Yönlüer Lastik Servisi - Düzova ………………………………… 18-6

Carlsberg- Gülenler İnşaat …………………………………....... 5-20

Ultra Garava …………………………………………………………….. Bay

B GRUBU – 5’nci Hafta Maç Sonuçları

Legend-Ballı Market ……………………….. 13-12

Gommalar 2- Lefkoşa Darts Birliği……. 25-0

Mesarya Lions-Arden Gıda……………… 25-0

Gommalar1 ......……………………………… Bay

5’nci Hafta En Yüksek Sayı Atan/lar

  • Murat Çınaroğlu 1x180

En Az Ok’ta Finiş Yapan : Murat Çınaroğlu 17 ok

En Yüksek Sayıdan Finiş Yapanlar:

  • Salım ÖZEREN – 102 Sayıdan Finiş

Göbek Finiş Yapanlar:

  • Sedat Sedatgil – 84 Sayıdan Göbek Finiş

CARLSBERG 5'Lİ TAKIMSAL YAZ DARTS LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

AV

1.FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ

4

4

0

0

76

24

12

52

2.GÜLENLER İNŞAAT

4

4

0

0

66

34

12

32

3.ULTRA GARAVA

4

3

0

1

49

51

9

-2

4.YÖNLÜER LASTİK SERVİSİ

4

2

0

2

53

46

6

7

5.ERCİYES TESİSATCILIK

5

2

0

3

64

61

6

3

6.CARLSBERG

4

0

0

4

31

69

0

-38

7.DÜZOVA

5

0

0

5

35

89

0

-54

CARLSBERG 5'Lİ TAKIMSAL YAZ DARTS LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

AV

1.MESARYA LİONS

6

6

0

0

130

20

18

110

2.BALLI MARKET

6

4

0

2

102

48

12

54

3.LEGENDS

6

4

0

2

93

57

12

36

4.GOMMALAR-2

6

3

0

3

100

50

9

50

5.ARDEN GIDA

6

1

0

5

25

125

3

-100

6.GOMMALAR-1

6

1

0

5

25

125

3

-100

7.LEFKOŞA DARTS BİRLİĞİ

6

0

0

6

0

150

0

-150

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Anahtar Kelimeler:
Carlsberg Fenerbahçeliler Derneği 5li Darts Ligi
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