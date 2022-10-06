Carlsberg Fenerbahçeliler Derneği 5'li Darts Ligi 5'nci Hafta puan durumu

Carlsberg Fenerbahçeliler Derneği 5'li Darts Ligi 5'nci Hafta maçları ile tamamlandı. A grubunda Fenerbahçeliler Derneği averaj ile liderliğini korudu. B gurubunda ise dün akşam oynanan maçlar ile tamamlanmış olup, sıralamada nihai sonucunu aldı. Buna göre Mesarya Lions B gurubunu lider olarak tamamladı. B grubunda Çeyrek finallere katılacak takımlar ise sırasıyla; Ballı Market ikinci, Legends üçüncü ve Gommalar-2 dördüncü olarak bir üst tura çıkan takımlar oldu.