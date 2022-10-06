Carlsberg Fenerbahçeliler Derneği 5'li Darts Ligi 5'nci Hafta puan durumu

Carlsberg Fenerbahçeliler Derneği 5'li Darts Ligi 5'nci Hafta maçları ile tamamlandı. A grubunda Fenerbahçeliler Derneği averaj ile liderliğini korudu. B gurubunda ise dün akşam oynanan maçlar ile tamamlanmış olup, sıralamada nihai sonucunu aldı. Buna göre Mesarya Lions B gurubunu lider olarak tamamladı. B grubunda Çeyrek finallere katılacak takımlar ise sırasıyla; Ballı Market ikinci, Legends üçüncü ve Gommalar-2 dördüncü olarak bir üst tura çıkan takımlar oldu.
Çeyrek Finaller A grup maçları tamamlanmasının ardından 24 Ekim Tarihinde Fenerbahçeliler Derneğinde oynanacak.
Hafta
A GRUBU – 5’nci Hafta Maç Sonuçları
Erciyes Tesisatçılık - Fenerbahçeliler Derneği ………….. 10-15
Yönlüer Lastik Servisi - Düzova ………………………………… 18-6
Carlsberg- Gülenler İnşaat …………………………………....... 5-20
Ultra Garava …………………………………………………………….. Bay
B GRUBU – 5’nci Hafta Maç Sonuçları
Legend-Ballı Market ……………………….. 13-12
Gommalar 2- Lefkoşa Darts Birliği……. 25-0
Mesarya Lions-Arden Gıda……………… 25-0
Gommalar1 ......……………………………… Bay
5’nci Hafta En Yüksek Sayı Atan/lar
- Murat Çınaroğlu 1x180
En Az Ok’ta Finiş Yapan : Murat Çınaroğlu 17 ok
En Yüksek Sayıdan Finiş Yapanlar:
- Salım ÖZEREN – 102 Sayıdan Finiş
Göbek Finiş Yapanlar:
- Sedat Sedatgil – 84 Sayıdan Göbek Finiş
CARLSBERG 5'Lİ TAKIMSAL YAZ DARTS LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU
|
TAKIMLAR
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
P
|
AV
|
1.FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ
|
4
|
4
|
0
|
0
|
76
|
24
|
12
|
52
|
2.GÜLENLER İNŞAAT
|
4
|
4
|
0
|
0
|
66
|
34
|
12
|
32
|
3.ULTRA GARAVA
|
4
|
3
|
0
|
1
|
49
|
51
|
9
|
-2
|
4.YÖNLÜER LASTİK SERVİSİ
|
4
|
2
|
0
|
2
|
53
|
46
|
6
|
7
|
5.ERCİYES TESİSATCILIK
|
5
|
2
|
0
|
3
|
64
|
61
|
6
|
3
|
6.CARLSBERG
|
4
|
0
|
0
|
4
|
31
|
69
|
0
|
-38
|
7.DÜZOVA
|
5
|
0
|
0
|
5
|
35
|
89
|
0
|
-54
CARLSBERG 5'Lİ TAKIMSAL YAZ DARTS LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU
|
TAKIMLAR
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
P
|
AV
|
1.MESARYA LİONS
|
6
|
6
|
0
|
0
|
130
|
20
|
18
|
110
|
2.BALLI MARKET
|
6
|
4
|
0
|
2
|
102
|
48
|
12
|
54
|
3.LEGENDS
|
6
|
4
|
0
|
2
|
93
|
57
|
12
|
36
|
4.GOMMALAR-2
|
6
|
3
|
0
|
3
|
100
|
50
|
9
|
50
|
5.ARDEN GIDA
|
6
|
1
|
0
|
5
|
25
|
125
|
3
|
-100
|
6.GOMMALAR-1
|
6
|
1
|
0
|
5
|
25
|
125
|
3
|
-100
|
7.LEFKOŞA DARTS BİRLİĞİ
|
6
|
0
|
0
|
6
|
0
|
150
|
0
|
-150