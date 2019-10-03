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Capital ve Limasol çeyrek finalde

“Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda çeyrek final maçları başladı.

Capital ve Limasol çeyrek finalde

“Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda çeyrek final maçları başladı.

03 Ekim 2019 Perşembe 21:31
Capital ve Limasol çeyrek finalde

Türk Bankası’na ve bankacılık sektörüne 50 yıl kesintisiz hizmet vermiş olan Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda çeyrek final maçları başladı.

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Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda bir aydan beridir devam eden grup maçlarının tamamlanmasının ardından önceki gün çeyrek final maçları start aldı.

Çeyrek final ilk maçında Limasol T. Kooperatif Bankası, Creditwest’i 4-1, ikinci maçta ise Capital Bank Novabank’ı 8-0’lık skorlarla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Çeyrek finalde bugün saat 19.00’da KKTC-Merkez Bankası-Asbank, saat 20.00’de ise Türkiye İş Bankası ile Koopbank karşı karşıya gelecek.

Anahtar Kelimeler:
Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası
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