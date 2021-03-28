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Canaltay başarı diledi

Bayındırlık ve Ulaştırma bakanı Resmiye Canaltay demir yumruk lakaplı milli boksör Metin Turunç’u kabul etti.

28 Mart 2021 Pazar 19:28
Canaltay başarı diledi
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Metin Turunç’u kabulünde konuşan Canaltay Turunç’u şimdiden tebrik ettiğini Ukrayna’da yapılacak olan müsabakada yine ses getireceğinden şüphesi olmadığını belirtti. Metin Turunç’un müsabaka sonrasında güzel sonuç alacağına şüphesi olmadığını ifade eden Resmiye Canaltay, Metin Turunç’u dönüşü sonrasında yine burada elde ettiği başarıdan dolayı kabul edeceğini belirtti. Bu zor dönemde ülkenin güzel haberlere ihtiyacı olduğunu da açıklamasına ekleyen Bayındırlık ve Ulaştırma baklanı Resmiye Canaltay, Metin Turunç’a başarı dileyerek güzel sonuçla dönmesini temenni etti.
 

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Anahtar Kelimeler:
Resmiye CanaltayKktcBayındırlık Ve Ulaştırma BakanlığıMetin Turunç
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