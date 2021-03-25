Çanakkale Satranç Takımı Avrupa Kupası’nda

Takım kaptanlığını Çanakkale TSK Satranç Takımı sorumlusu Mehmet Atasoy'un üstlendiği Çanakkale TSK Satranç takımı, ülkemizin en başarılı satranç sporcularından oluşuyor.

4 kişiden oluşan satranç takımında şu isimler bulunuyor.

1.masa: FM Yamaç Samani

2.masa: FM Hüseyin Can Ağdelen



4.masa: Ata Atasoy

Tüm Avrupa Satranç Kulüplerine açık olan turnuvada, 90 kulüp yarışacak. Online olacak olan turnuva Tornelo platformunda oynanacak.

