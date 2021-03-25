Çanakkale Satranç Takımı Avrupa Kupası’nda

Takım kaptanlığını Çanakkale TSK Satranç Takımı sorumlusu Mehmet Atasoy'un üstlendiği Çanakkale TSK Satranç takımı, ülkemizin en başarılı satranç sporcularından oluşuyor.
4 kişiden oluşan satranç takımında şu isimler bulunuyor.
1.masa: FM Yamaç Samani
2.masa: FM Hüseyin Can Ağdelen
4.masa: Ata Atasoy
Tüm Avrupa Satranç Kulüplerine açık olan turnuvada, 90 kulüp yarışacak. Online olacak olan turnuva Tornelo platformunda oynanacak.
Takım kaptanlığını Çanakkale TSK Satranç Takımı sorumlusu Mehmet Atasoy'un üstlendiği Çanakkale TSK Satranç takımı, ülkemizin en başarılı satranç sporcularından oluşuyor.