Çalıştık ve başardık

22 Ocak’ta sezonu açan Demirhan, final maçında Haspolat’ı tek golle mağlup ederek BTM 1 vizesi aldı

BTM 2’de beşinci grupta mücadele ederek Gayretköy’ün yaptığı kural hatası sonrasında en iyi ikinci takım olarak adını play-off’a yazdıran Demirhan, önce Akıncılar, ardından ise Haspolat’ı mağlup ederek BTM 1’e yükselen taraf oldu. Demirhan antrenörü İskender Suiçmez başarı öyküsünü gazetemiz spor servisi ile paylaşırken, 22 Ocak’ta 11 oyuncu ile sezonu açtıklarını, devre arası transferde yaptıkları doğru hamleler sonrasında ise başarının geldiğini söyledi.

İlk bölüm sıkıntılı geçti

Demirhan antrenörü İskender Suiçmez yaptığı açıklamada ligin ilk devresinin kendileri adına iyi gitmediğini oynadıkları iyi oyunun karşılığını puana yansıtamadıklarını söyledi.

Devre arası yaptıkları transferlerle hem tecrübe, hem de kadro derinliği olarak iyi yere geldiklerini ifade eden İskender Suiçmez, ikinci bölümde 7 maçlık süreçte 6 galibiyet 1’de beraberlik alarak ipi göğüslediklerini ifade etti.

Transfer yaptık

Devre arası Akova’dan Hasan Yaşınses, Değirmenlik takımından GençAli, Cihangir’den İsrafil, ve lisansı düşen iki isim Ömer Veli ile birlikte Necdet Buğra’yı takıma dahil ettiklerini ifade eden Demirhan antrenörü İskender Suiçmez, özellikle ikinci devrenin ilk maçı olan Bahçeli maçında gelen kart cezaları sonrasında kadronun geniş olmasından dolayı sıkıntıyı fazla hissetmediklerini ifade etti.

11 oyuncu ile başladık

22 Ocak’ta açtıkları sezona 11 oyuncu ile başladıklarını ifade eden Demirhan antrenörü İskender Suiçmez, Balıkesir’den Hasan, Recep Can, Mustafa, Yılmazköy’den Serhat, Serdarlı’dan Mustafa Yorgancı, Alayköy’den Abdullah, Değirmenlik takımından Kayhan, Cihangir’den ise Asrın ve Mehmet Yeşil’i aralarına dahil ettiklerini TC kontenjanını ise Hakan Çelik’den yana kullanarak yola çıktıklarını aktardı. Zor bir dönemim ilk devre adına kendileri ile olduğunu ifade eden Suiçmez, özellikle final bölümüne gelene dek 25 günde 7 maç oynadıklarını ancak sonunun Demirhan adına güzel tamamlandığını ifade etti.

İlk kez BTM 1

19 yıl aradan sonra geçen yıl kolların yeniden Demirhan adına sıvandığını ifade eden İskender Suiçmez, 45 yıllık tarihinde ise Demirhan’ın ilk kez BTM 1’e yükseldiğini söyledi. 13 bonservisli oyuncu ile kalıcı olmak düşüncesi ile yola çıktıklarını alınan başarıda Başkan Necip Abitoğlu ve ekibinin katkısının çok fazla olduğunu aktaran Suiçmez, günün sonunda en büyük payın ise inanılmaz mücadele örneği gösteren oyuncu grubuna ait olduğunu belirtti.

Yönetim çok iyi çalıştı

Başkan Necip Abitoğlu ve yönetiminin bu süreçte muazzam çalıştığını kendilerinin de bunun karşılığını camiaya verdiğini ifade eden Demirhan antrenörü İskender Suiçmez, önce Akıncılar ardından ise Haspolat galibiyetleri ile ipi göğüslediklerini belirtti. 22 Ocak’ta başlayan sürecin elbette zor ve çetin geçtiğini ifade eden Demirhan antrenörü İskender Suiçmez, hem sezon öncesi hem de devre arası aralarına katılan isimlerle iyi bir uyum yakalayarak mutlu sona ulaştıklarını ifade etti.

Yeni sezonda da burdayım

Akıcılar yarı final maçını birde penaltı kaçırdıkları günde 117’de buldukları golle kazandıklarını aktaran Suiçmez, Haspolat final maçında ise gruptan bildikleri rakiplerini tek golle mağlup ederek şampiyon olduklarını söyledi. Yeni sezonda yine takımın başında olacağını ifade eden Demirhan antrenörü İskender Suiçmez, gelen şampiyonluğunun tüm camiaya hayırlı olmasını dileyerek sözlerini noktaladı.