Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hükümet kendi ayağına kurşun sıktı!
Hükümet kendi ayağına kurşun sıktı!
Başkanlık sistemi tek makul seçenek
Başkanlık sistemi tek makul seçenek
Aşılama süreci sancılı olmasın
Aşılama süreci sancılı olmasın
Dostlar alışverişte görsün
Dostlar alışverişte görsün
banner376

Çalışmalar devam edecek

Kickboks Federasyonu başkanı Niyazi Demirel, 2021 yılında ulusal ve uluslararası etkinliklere devam edeceklerini söyledi

12 Ocak 2021 Salı 20:48
Çalışmalar devam edecek
banner337
banner351

Kickboks Federasyonu başkanı Niyazi Demirel, 2021 yılında ulusal ve uluslararası etkinliklere devam edeceklerini söyledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel, 2021 yılında ulusal ve uluslararası faaliyetlere devam edeceklerini söyledi. Bünyelerinde bulunan Muay-Thai ve MMA (Mixed Martial Arts) (Karma Dövüş Sanatları) dallarında faaliyetlerini artırmaya devam edeceklerini belirten Demirel, 2020 yılını değerlendirdi.

Bazı sıkıntılar yaşadık

Covid-19 salgını nedeniyle Mart ayından Ağustosa kadar etkinlikleri durdurmak zorunda kaldıklarına dikkat çeken Demirel, şunları söyledi:

“Kickboks, Muay-Thai ve MMA olmak üzere her üç dalda da faaliyetlerimiz devam etmektedir. Türkiye’de muadili olan federasyonlarla protokollerimiz vardır. Karşılıklı işbirliğimiz vardır. ISKA’ya (Dünya Kickboks Federasyonu) üyeyiz. Faaliyetlerine katılıyoruz. Geçen yıl da MMA Dünya Federasyonu’na üye olduk. Pandemi dolayısıyla kuruluşun organizasyonlarına henüz katılamadık. Ancak MMA dalında hakem ve antrenör kursunu yaptık.”

Kickboksta 2020 faaliyetleri

Kickboks dalında 2020 yılını değerlendiren Niyazi Demirel şunları söyledi:

“Kickboks’ta üç yıldır okul sporlarında da yer alıyoruz. Çocuklarımızı geçen yıl Türkiye’de küçükler ve gençler dallarında yapılan okul sporları müsabakalarına gönderdik. Ayrıca hakem ve antrenör kurslarını gerçekleştirdik. 8 Mart’ta Kickboks Ligimizin birinci ayağını yaptık. Ağustos ayında faaliyetlerimize devam ettikten sonra Cumhuriyet Kupası’nı gerçekleştirdik.”

2021 yılı için de konuşan Demirel, pandeminin de durumuna göre ISKA’nın Malta’da düzenleyeceği turnuva olacağını ve bu turnuvaya katılmayı amaçladıklarını belirtti. Demirel ayrıca ligde önceki yıllarda dört olan toplam ayak sayısını beşe çıkardıklarını kaydetti.  

Muay-Thai ve MMA

Muay-Thai’de 9-13 Mart tarihleri arasında hakem ve antrenör kursunu salgından dolayı gerçekleşen kapanma dolayısıyla yapamadıklarını belirten Demirel, bu dalla ilgili şunları aktardı:

“Geçen yıl KKTC’de gerçekleştiremediğimiz Türkiye’yle birlikte Muay-Thai ortak kampını bu yıl yapacağız. Bu kamp ve turnuva Temmuz ayında Barış Harekatı’nın yıldönümünde “Barış Kupası” adı altında yapılacak. Muay-Thai ve MMA dallarında “grappling” ismiyle yapılan müsabakalarımız olacak.”

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kickboks FederasyonuNiyazi Demirel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Futbolun olmaması kötü
Futbolun olmaması kötü
Alternatif spor; Dağ tırmanışı
Alternatif spor; Dağ tırmanışı
Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde zirve karışık
Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nde zirve karışık
Harika Stadı ilgi bekliyor
Harika Stadı ilgi bekliyor
Öznemiz çocuklar
Öznemiz çocuklar
Ölü dönemi boş geçmemeliyiz
Ölü dönemi boş geçmemeliyiz
Demir ‘’Sporsuz yaşanmaz’’
Demir ‘’Sporsuz yaşanmaz’’
Ötüken durmuyor
Ötüken durmuyor
Karadeniz 61 iddialı
Karadeniz 61 iddialı
Başbakan Saner neyi bekliyor?
Başbakan Saner neyi bekliyor?

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim