Çalışmalar devam edecek

Kickboks Federasyonu başkanı Niyazi Demirel, 2021 yılında ulusal ve uluslararası etkinliklere devam edeceklerini söyledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel, 2021 yılında ulusal ve uluslararası faaliyetlere devam edeceklerini söyledi. Bünyelerinde bulunan Muay-Thai ve MMA (Mixed Martial Arts) (Karma Dövüş Sanatları) dallarında faaliyetlerini artırmaya devam edeceklerini belirten Demirel, 2020 yılını değerlendirdi.

Bazı sıkıntılar yaşadık

Covid-19 salgını nedeniyle Mart ayından Ağustosa kadar etkinlikleri durdurmak zorunda kaldıklarına dikkat çeken Demirel, şunları söyledi:

“Kickboks, Muay-Thai ve MMA olmak üzere her üç dalda da faaliyetlerimiz devam etmektedir. Türkiye’de muadili olan federasyonlarla protokollerimiz vardır. Karşılıklı işbirliğimiz vardır. ISKA’ya (Dünya Kickboks Federasyonu) üyeyiz. Faaliyetlerine katılıyoruz. Geçen yıl da MMA Dünya Federasyonu’na üye olduk. Pandemi dolayısıyla kuruluşun organizasyonlarına henüz katılamadık. Ancak MMA dalında hakem ve antrenör kursunu yaptık.”

Kickboksta 2020 faaliyetleri

Kickboks dalında 2020 yılını değerlendiren Niyazi Demirel şunları söyledi:

“Kickboks’ta üç yıldır okul sporlarında da yer alıyoruz. Çocuklarımızı geçen yıl Türkiye’de küçükler ve gençler dallarında yapılan okul sporları müsabakalarına gönderdik. Ayrıca hakem ve antrenör kurslarını gerçekleştirdik. 8 Mart’ta Kickboks Ligimizin birinci ayağını yaptık. Ağustos ayında faaliyetlerimize devam ettikten sonra Cumhuriyet Kupası’nı gerçekleştirdik.”

2021 yılı için de konuşan Demirel, pandeminin de durumuna göre ISKA’nın Malta’da düzenleyeceği turnuva olacağını ve bu turnuvaya katılmayı amaçladıklarını belirtti. Demirel ayrıca ligde önceki yıllarda dört olan toplam ayak sayısını beşe çıkardıklarını kaydetti.

Muay-Thai ve MMA

Muay-Thai’de 9-13 Mart tarihleri arasında hakem ve antrenör kursunu salgından dolayı gerçekleşen kapanma dolayısıyla yapamadıklarını belirten Demirel, bu dalla ilgili şunları aktardı:

“Geçen yıl KKTC’de gerçekleştiremediğimiz Türkiye’yle birlikte Muay-Thai ortak kampını bu yıl yapacağız. Bu kamp ve turnuva Temmuz ayında Barış Harekatı’nın yıldönümünde “Barış Kupası” adı altında yapılacak. Muay-Thai ve MMA dallarında “grappling” ismiyle yapılan müsabakalarımız olacak.”