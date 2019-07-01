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Çağdaş'ın durumu belirsiz

Çağdaş'ın durumu belirsiz

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:05
Çağdaş'ın durumu belirsiz

Yenicami'de takımdan ayrılacak olan Çağdaş Arslan'ın durumu henüz netlik kazanmadı.

Çağdaş geçtiğimiz sezonu başarılı bir şekilde Çetinkaya'da geçirmişti. Geçtiğimiz haftalarda yeni sezon için Çetinkaya'nın başarılı kanat oyuncusunu yeniden kadrosuna dahil etmek için uğraştığından bahsetmiştik ancak sarı kırmızılı camiada henüz Başkanın belli olmaması ve yönetim kurulunun oluşamamasından dolayı transferler şimdilik durduruldu. Bundan dolayı yeni sezonda Çağdaş'ın henüz hangi takımda forma giyeceği belli değil.

Anahtar Kelimeler:
çağdaş Arslan
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