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Çağdaş, GG'ye doğru

Gençlik Gücü, son iki sezonda Göçmenköy ve Mesarya ile şampiyonluk sevinci yaşayan TC'li stoper Çağdaş Çevik ile prensipte anlaşma sağladı.

18 Ağustos 2020 Salı 07:45
Çağdaş, GG'ye doğru
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Geçtiğimiz sezon Süper lige veda ederek yeni sezonda birinci ligde mücadele edecek olan başkentin yeşil beyazlı temsilcisi Gençlik Gücü transferde kolları sıvadı.

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Yeşil beyazlılar, son iki sezonda Göçmenköy ve Mesarya ile şampiyonluk sevinci yaşayan TC'li stoper Çağdaş Çevik ile prensipte anlaşmaya vardı.

Transferin birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çağdaş ÇevikGG
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