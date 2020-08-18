Çağdaş, GG'ye doğru

Geçtiğimiz sezon Süper lige veda ederek yeni sezonda birinci ligde mücadele edecek olan başkentin yeşil beyazlı temsilcisi Gençlik Gücü transferde kolları sıvadı.
Transferin birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.
Gençlik Gücü, son iki sezonda Göçmenköy ve Mesarya ile şampiyonluk sevinci yaşayan TC'li stoper Çağdaş Çevik ile prensipte anlaşma sağladı.
Geçtiğimiz sezon Süper lige veda ederek yeni sezonda birinci ligde mücadele edecek olan başkentin yeşil beyazlı temsilcisi Gençlik Gücü transferde kolları sıvadı.
Transferin birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.