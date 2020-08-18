Çağdaş, GG'ye doğru

Geçtiğimiz sezon Süper lige veda ederek yeni sezonda birinci ligde mücadele edecek olan başkentin yeşil beyazlı temsilcisi Gençlik Gücü transferde kolları sıvadı.

Yeşil beyazlılar, son iki sezonda Göçmenköy ve Mesarya ile şampiyonluk sevinci yaşayan TC'li stoperile prensipte anlaşmaya vardı.

Transferin birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor.