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Çağatay ve Büyükoğlu’ndan Sertoğlu'na ziyaret

HP Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı ile görüştü

Çağatay ve Büyükoğlu’ndan Sertoğlu'na ziyaret

HP Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı ile görüştü

19 Eylül 2019 Perşembe 22:53
Çağatay ve Büyükoğlu’ndan Sertoğlu'na ziyaret

Halkın Partisi (HP) Girne Milletvekili Erek Çağatay ve Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti. KTFF’de gerçekleşen ziyarette futbolun gelişimi için atılacak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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Kıbrıs Türk gençliği için futbolun önemli bir yerde olduğunu ve bu konuda KTFF olarak sorumluluk bilinci ile hareket ettiklerinin altını çizen Hasan Sertoğlu, futbola yapılacak her katkı ve desteğin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

HP milletvekilleri Çağatay ve Büyükoğlu’na ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Sertoğlu, futbolun gelişimi için hep birlikte, faydalı adımlar atacaklarına inandıklarını belirtti.

Ziyarette Sertoğlu’na 1.Başkanvekili Orçun Kamalı ve Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Cengiz de eşlik etti.

Anahtar Kelimeler:
Hp MilletvekilleriKTFF
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