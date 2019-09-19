Çağatay ve Büyükoğlu’ndan Sertoğlu'na ziyaret

Halkın Partisi (HP) Girne Milletvekili Erek Çağatay ve Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti. KTFF’de gerçekleşen ziyarette futbolun gelişimi için atılacak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
HP milletvekilleri Çağatay ve Büyükoğlu’na ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Sertoğlu, futbolun gelişimi için hep birlikte, faydalı adımlar atacaklarına inandıklarını belirtti.
Ziyarette Sertoğlu’na 1.Başkanvekili Orçun Kamalı ve Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Cengiz de eşlik etti.