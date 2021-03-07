banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ortak dert: Banka borçları!
Ortak dert: Banka borçları!
Ankara tamam sıra Lefkoşa’da
Ankara tamam sıra Lefkoşa’da
Ne doktorlar belli ne de tedavi protokolleri !
Ne doktorlar belli ne de...
İronik bir yazı
İronik bir yazı
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 19 yeni vaka
Kapat

Buzlar eridi

Futbolcular Derneği ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu arasındaki gerginlik dünkü ziyaretle giderildi

07 Mart 2021 Pazar 20:53
Buzlar eridi
banner337
banner351

Futbolcular Derneği ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu arasındaki gerginlik dünkü ziyaretle giderildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Futbolcular Derneği Başkanı Berkem Korbay’ı kabul etti.

Sertoğlu: “Kırgınlıklar geride kaldı”

KTFF’de gerçekleşen kabulde konuşan Hasan Sertoğlu, Futbolcular Derneği ile yepyeni bir sayfa açtıklarını ve kırgınlıkları da geride bırakarak yeni bir yola çıktıklarını ifade etti. Sertoğlu, Korbay’a ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

 Korbay: “KTFF’nin bize açtığı kapı için teşekkür ederiz”

Kabulde konuşan Futbolcular Derneği Başkanı Berkem Korbay ise evleri gibi gördüğü Futbol Federasyonu’nun kendilerine açtığı kapı ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun samimi yaklaşımı için teşekkür etti. Korbay, geçmişte yaşanan yanlış anlaşılma ve kırgınlıkları tamir edebildikleri için çok mutlu olduklarını ifade ederek, yeni bir sayfa açarak her zaman birlik, beraberlik ve destek içerisinde olacaklarına inandığını aktardı.

Ziyaretin sonunda Futbolcular Derneği Başkanı Berkem Korbay, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na çiçek takdim etti. Ziyarette Sertoğlu’na Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akçaba ve Genel Sekreter Av. Enver Baturalp eşlik ederken, Futbolcular Derneği Başkanı Korbay’a da dernek yönetim kurulu üyeleri Aydın Aygın ve Bilal Ceylan eşlik etti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atletizm Federasyonu’nda genel kurul zamanı
Atletizm Federasyonu’nda genel kurul zamanı
Dörtyol gençlere önem veriyor
Dörtyol gençlere önem veriyor
Zor bir dönem olacak
Zor bir dönem olacak
İncirli-Tuzla talihlisi belirlendi
İncirli-Tuzla talihlisi belirlendi
Covid-19 tedbirleri alınarak spor salonları açılmalı, aksi takdirde eyleme gideceğiz
Covid-19 tedbirleri alınarak spor salonları açılmalı, aksi takdirde eyleme gideceğiz
2021 Sezon Takvimi yayınlandı
2021 Sezon Takvimi yayınlandı
Sporcular için eğitim bursu
Sporcular için eğitim bursu
Beklemedeyiz
Beklemedeyiz
MTG Akademi doğru yolda
MTG Akademi doğru yolda
Buse’nin hedefi Paris Olimpiyatları
Buse’nin hedefi Paris Olimpiyatları

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim