Buzlar eridi

Futbolcular Derneği ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu arasındaki gerginlik dünkü ziyaretle giderildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Futbolcular Derneği Başkanı Berkem Korbay’ı kabul etti.

Sertoğlu: “Kırgınlıklar geride kaldı”

KTFF’de gerçekleşen kabulde konuşan Hasan Sertoğlu, Futbolcular Derneği ile yepyeni bir sayfa açtıklarını ve kırgınlıkları da geride bırakarak yeni bir yola çıktıklarını ifade etti. Sertoğlu, Korbay’a ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Korbay: “KTFF’nin bize açtığı kapı için teşekkür ederiz”

Kabulde konuşan Futbolcular Derneği Başkanı Berkem Korbay ise evleri gibi gördüğü Futbol Federasyonu’nun kendilerine açtığı kapı ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun samimi yaklaşımı için teşekkür etti. Korbay, geçmişte yaşanan yanlış anlaşılma ve kırgınlıkları tamir edebildikleri için çok mutlu olduklarını ifade ederek, yeni bir sayfa açarak her zaman birlik, beraberlik ve destek içerisinde olacaklarına inandığını aktardı.

Ziyaretin sonunda Futbolcular Derneği Başkanı Berkem Korbay, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na çiçek takdim etti. Ziyarette Sertoğlu’na Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akçaba ve Genel Sekreter Av. Enver Baturalp eşlik ederken, Futbolcular Derneği Başkanı Korbay’a da dernek yönetim kurulu üyeleri Aydın Aygın ve Bilal Ceylan eşlik etti.