Büyükoğlu’ndan başarılı sporculara tebrik

Bağımsız Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, yurt dışındaki başarılı Kıbrıslı Türk sporcuları kutladı.

Büyükoğlu “özelde Güzelyurt Bölgesi'nin genelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yetiştirmiş olduğu sporcularımızın bulundukları spor kulüplerinde göstermiş oldukları başarılar bizleri gururlandırmaktadır.” dedi.

Bu sporcuların performansları ile Kıbrıs Türk gençliğine örnek teşkil ettiğini kaydeden Büyükoğlu “Anadolu Efes'teki Erten Gazi'ye, Belediye Kütahya Spor'daki Zihni Temelci'ye ve Maidstone United'da görev yapan Zihni Temelci'ye başarılar dilerim.” İfadesinikullandı.