BTM 2'de son hafta tamamlanırken Gayretköy yaptığı büyük hata ile play-off’a kalmayı garantilemesine ragmen hükmen yenik sayılarak bu hakkını kaybetti.

BTM 2. Lig 7. Grup son hafta mücadelesinde Gayretköy, konuk ettiği Gaziveren’i 3-0 yenerek en iyi ikinciler arasına girip play off oynama şansı elde etmişti.

5. grup mücadelesinde de Demirhan, Haspolat’ı 2-1 yenmesine rağmen Gayretköy’ün son maçını kazanmasının ardından en iyi ikinci olamayarak play off oynama şansını kaybetmişti.

Ancak, Gayretköy 9. Hafta mücadelesinde 3 sarı kartı olan Barış Kurt yedek kulübesinde 4. Sarı kartı görünce 10. Hafta cezalı durumuna düşmüştü.

Buna rağmen Gayretköy, Gaziveren maç kadrosuna 4 sarı kart cezalısı Barış Kurt’u yazarak büyük bir hataya imza attı.

Demirhan, bu hata karşısında KTFF’na şikayette bulununca haklı sayıldı ve Demirhan bu büyük hata sonrası play off oynama şansı elde etti.

Öte yandan Gayretköy konuyu tahkim kuruluna taşırken Tahkim Kurulu ise dün gerçekleştirdiği toplantıda Gayretköy’ün itirazını reddetti.