Büyük erkekler ligi devam ediyor

10. Ayak
|
Girne Amerikan Üniversitesi
|
4-0
|
Gençlik Gücü (HÜKMEN)
|
Lefke Avrupa Üniversitesi
|
4-0
|
Akdeniz Spor Birliği
|
Anka Spor Derneği
|
4-3
|
Dumlupınar
|
Sütlüce
|
-
|
By
11. Ayak
|
Girne Amerikan Üniversitesi
|
4-0
|
Akdeniz Spor Birliği
|
Lefke Avrupa Üniversitesi
|
4-0
|
Dumlupınar
|
Gençlik Gücü
|
0-4
|
Sütlüce (HÜKMEN)
|
Anka Spor Derneği
|
-
|
By
|
Büyük Erkekler Ligi
|
Takım
|
O
|
P
|
1.
|
Lefke Avrupa Üniversitesi
|
10
|
20
|
2.
|
Anka Spor Derneği
|
9
|
17
|
3.
|
Girne Amerikan Üniversitesi
|
9
|
16
|
4.
|
Dumlupınar
|
9
|
13
|
5.
|
Sütlüce
|
9
|
12
|
6.
|
Akdeniz Spor Birliği
|
10
|
11
|
7.
|
Gençlik Gücü
|
8
|
8