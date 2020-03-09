Büyük erkekler ligi devam ediyor

Sporcular 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, sahaya ‘Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun’ mesajı ile çıktılar. Oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek anlara sahne olan günde alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle;

10. Ayak

Girne Amerikan Üniversitesi 4-0 Gençlik Gücü (HÜKMEN) Lefke Avrupa Üniversitesi 4-0 Akdeniz Spor Birliği Anka Spor Derneği 4-3 Dumlupınar Sütlüce - By

11. Ayak

Girne Amerikan Üniversitesi 4-0 Akdeniz Spor Birliği Lefke Avrupa Üniversitesi 4-0 Dumlupınar Gençlik Gücü 0-4 Sütlüce (HÜKMEN) Anka Spor Derneği - By