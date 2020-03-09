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Büyük erkekler ligi devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Ligi’ne Cumartesi sabahı oynanan karşılaşmalarla devam edildi.

Büyük erkekler ligi devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Ligi’ne Cumartesi sabahı oynanan karşılaşmalarla devam edildi.

09 Mart 2020 Pazartesi 20:46
Büyük erkekler ligi devam ediyor
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Sporcular 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, sahaya ‘Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun’ mesajı ile çıktılar. Oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek anlara sahne olan günde alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle;

10. Ayak

Girne Amerikan Üniversitesi

4-0

Gençlik Gücü (HÜKMEN)

Lefke Avrupa Üniversitesi

4-0

Akdeniz Spor Birliği

Anka Spor Derneği

4-3

Dumlupınar

Sütlüce

-

By

            11. Ayak

Girne Amerikan Üniversitesi

4-0

Akdeniz Spor Birliği

Lefke Avrupa Üniversitesi

4-0

Dumlupınar

Gençlik Gücü

0-4

Sütlüce (HÜKMEN)

Anka Spor Derneği

-

By

Büyük Erkekler Ligi

Takım

O

P

1.

Lefke Avrupa Üniversitesi

10

20

2.

Anka Spor Derneği

9

17

3.

Girne Amerikan Üniversitesi

9

16

4.

Dumlupınar

9

13

5.

Sütlüce

9

12

6.

Akdeniz Spor Birliği

10

11

7.

Gençlik Gücü

8

8
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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu
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