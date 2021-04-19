Büyük destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti “Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Protokolü” imzalanıyor.

İki ülke arasında imzalanacak protokol bir yıllık olacak ve gençlik ve spor alanındaki işbirliği konuları desteklenecek.

Bilgi ve veriler için system kurulacak

Yapılacak protokolde spor alanında işbirliği faaliyetleri yanında Spor Bilgi Sistemi ve Genç Bilgi Sistemi ile Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme Projesi gibi önemli projeler de yeralıyor.

Futbol takımlarının BAL ligine katılabilmesi konuşulacak

KKTC Futbol liglerinde şampiyon olan takımların, Türkiye BAL (Bölgesel Alt Ligleri)’de müsabakalara çıkabilmeleri ile ilgili istişarelere devam edileceğinin yeraldığı protokolde Türkiye’deki Federasyonların hakem gelişim seminerlerine KKTC Hakemlerinin de katılımlarının sağlanmasına devam edileceği de yeralıyor.

Futbol müzesi için çalışma

Protokolde KKTC’de Futbol geçmişinin araştırılması, tarihi nitelikte bilgi ve belgelerin toplanması, hatıraların gençlerin ve gelecek kuşakların ilgisine sunulması amacıyla bir sergi alanı oluşturulması için çalışılacağı da yeralıyor.