BÜY'de görev Kadir Hakel’in

Güzelyurt temsilcisi Baf Ülkü Yurdu antrenör Kadir Hakel ile anlaşma sağladı.

Daha önce Gönyeli'de Emre Perçinci'nin daha sonra ise Çetinkaya ve Göçmenköy'de Derviş Kolcu'nun yardımcılığını yapan Hakel, bu sezon Baf Ülkü Yurdu'nun başına getirildi.

Bu sezon A lisans antrenörlerin Süper Lig'de görev yapabilecek olmasından dolayı A lisans sahibi olan Kadir Hakel bu değişiklikden yararlanmış olacak.

Uzun süreler futbolcu olarak ülke futboluna katkıda bulunan Hakel antrenörlük kariyerindeki ilk deneyimini yaşamış olacak.