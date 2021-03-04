Buse’nin hedefi Paris Olimpiyatları

Yüksek atlamada 2020 sezonunun Türkiye rekoruna Kadriye Aydın ile beraber sahip olan milli atletlerimizden Buse Savaşkan hedefinin 2024 Paris Olimpiyatlarında yarışmak olduğunu açıkladı.

"2024 Paris Olimpiyatları'na katılmak istiyorum."

Pandemi sürecinin başında yarışlara çok fazla katılamadığını vurgulayan milli atlet, "Bu sene bir çıkış yakaladım. Kapalı sezonda derecem 79'du 86'ya çıkardım. Bu sene 80 üstünde devam ediyoruz. Tabi bu yıl Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları var. Derecesi 1,96. Büyük ihtimalle bu sene değil ama 2024 Paris Olimpiyatları ve 2023'te burada İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası olacak, onlara katılmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti. Buse Savaşkan, "Aralıktan beri milli takım kampındayız. İstanbul'da antrenman yaptık. Ankara'dan geldim, çünkü orada buradakiler gibi büyük tesis yok. Bu yüzden biz de burada hem kamplarda hem de yarışmalara katılarak kendimizi geliştiriyoruz." diye konuştu.

"Ersin Tatar'ın beni tebrik etmesi gerçekten güzel bir şey"

Milli atlet Buse Savaşkan, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3. olup bronz madalya almasının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kendisini aradığını söyledi.

Buse "Cumhurbaşkanının beni arayıp tebrik etmesi gerçekten güzel bir şey. Zaten onlar da ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. İnşallah daha büyük organizasyonlarda daha iyi başarılar ve dereceler elde ederim" dedi.